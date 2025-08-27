ГО "Захист держави"
Споживач, Україна, Світ

У «Дії» з’являться шість нових сервісів: від еНотаріату до «Шляху пораненого»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 96

 Частину функцій запустять уже восени, інші — у 2026 році

Незабаром у застосунку та на порталі «Дія» стане доступно шість нових державних послуг. Про це повідомив перший віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для РБК-Україна.

Зокрема, на порталі «Дія» запрацює перший у світі національний AI-асистент, який допомагатиме українцям отримувати державні послуги. Першою доступною стане довідка про доходи — її можна буде замовити у форматі діалогу з чат-ботом. Також штучний інтелект консультуватиме користувачів і підбиратиме потрібний сервіс.

Серед інших нововведень:

  • еНотаріат — електронна система, яка об’єднає всі нотаріальні процеси. Фундамент планують створити до кінця цього року, а сервіси запустити у 2026-му. За задумом, українці зможуть отримувати нотаріальні послуги онлайн як в Україні, так і за кордоном.
  • еАкциз — сервіс відстежування алкоголю та тютюну від виробника до покупця. Паперову марку замінить електронна з унікальним кодом. Зараз триває бета-тестування, запуск — у 2026 році.
  • Витяг про несудимість з апостилем — замовити документ і доставку можна буде прямо через «Дію».
  • Базова соціальна допомога — комплексна послуга, яка об’єднає різні види соцвиплат (для малозабезпечених сімей, дітей одиноких матерів, випадків несплати аліментів тощо). Розмір визначатимуть індивідуально після подання заяви.
  • «Шлях пораненого» — сервіс для військових та їхніх родин. За однією заявою можна буде оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, отримати допомогу, пільги та соціальні послуги. Для родин загиблих передбачені статус члена сім’ї загиблого, виплати й інші послуги. Запуск — вже восени.

Федоров наголосив, що всі процеси відбуватимуться онлайн, без відвідування установ і черг.

Нагадаємо, раніше у застосунку «Дія» з’явився новий розділ — «Ветеран Pro», створений спеціально для захисників, захисниць та членів їхніх родин.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: vctr.media
Теги: Дія
