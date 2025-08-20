В Україні запрацювала перша держпослуга з використанням штучного інтелекту

В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл». Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
«єДозвіл» — це державна платформа для подання заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій. Під час подання документів через портал «Дія» система автоматично перевіряє їх на наявність усіх потрібних даних та виявляє помилки. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дозволяє експертам зосередитися на складних випадках.
Міністр економіки Олексій Соболев наголосив, що нова технологія знімає з державних експертів рутинні перевірки, а для бізнесу це означає менше бюрократії та швидший старт.
Проєкт реалізований у співпраці Міністерства економіки та Мінцифри, за підтримки Google DeepMind та фінансування Європейського Союзу в межах ініціативи EU4DigitalUA.
Запуск модуля у ветеринарній ліцензії став першим кроком, далі технологію планують поширювати на інші ліцензійні та дозвільні процедури.
Нагадаємо, раніше у застосунку «Дія» з’явився новий розділ — «Ветеран Pro», створений спеціально для захисників, захисниць та членів їхніх родин.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.