В Україні запрацювала перша держпослуга з використанням штучного інтелекту

Сьогодні, 10:01

В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл». Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

«єДозвіл» — це державна платформа для подання заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій. Під час подання документів через портал «Дія» система автоматично перевіряє їх на наявність усіх потрібних даних та виявляє помилки. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дозволяє експертам зосередитися на складних випадках.

— Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль у ліцензіях — приклад того, як технології можуть працювати на користь громадянина, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр економіки Олексій Соболев наголосив, що нова технологія знімає з державних експертів рутинні перевірки, а для бізнесу це означає менше бюрократії та швидший старт.

Проєкт реалізований у співпраці Міністерства економіки та Мінцифри, за підтримки Google DeepMind та фінансування Європейського Союзу в межах ініціативи EU4DigitalUA.

Запуск модуля у ветеринарній ліцензії став першим кроком, далі технологію планують поширювати на інші ліцензійні та дозвільні процедури.

