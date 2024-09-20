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«єДозвіл»: бізнес може оформити першу послугу онлайн

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2

 Проєкт є частиною комплексної послуги е-Підприємець, що спрощує процес отримання дозвільних документів

В Україні для підприємців стала доступною перша послуга в межах проєкту єДозвіл — декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Раніше на реєстрацію цього документу територіальними центрами Держпраці йшло до п'яти днів, тепер подати декларацію можна за кілька секунд через портал Дія. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Проєкт є частиною комплексної послуги е-Підприємець, яка працює на порталі Дія. Перевагою системи є автоматична перевірка правильності заповнення декларації — система одразу вказує на помилки, якщо такі є. Це дозволяє уникнути повторних подач документів.

Щоб скористатися новою послугою, необхідно:

  1. Авторизуватися на порталі Дія.
  2. Перейти в розділ «Послуги».
  3. Знайти комплексну послугу «е-Підприємець» та обрати реєстрацію декларації відповідності.
  4. Заповнити заяву та підписати її електронним підписом.

Зазначається, що завдяки цифровізації, підприємці зможуть заощаджувати час і зусилля, необхідні для оформлення дозвільних документів, що значно спростить ведення бізнесу.

Нагадаємо, Мінекономіки планує повністю цифровізувати процес видачі дозволів та ліцензій.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: єДозвіл декларація охорона праці Дія
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