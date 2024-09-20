На щиті до Кременчуччини повернувся військовий Олексій Шпагін

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16 вересня у Глобинській громаді попрощалися із загиблим захисником України Олексієм Шпагіним. 31 серпня 2024 року життя Олексія обірвалося у бою поблизу села Долинівка Покровського району на Донеччині.

Народився Олексій Вікторович Шпагін 19 квітня 1986 року у селищі Андріївщина Ленінградської області Російської Федерації. Через 5 років родина переїхала до Великих Кринок Глобинської громади. Тут Олексій закінчив школу, згодом працював у місцевому колгоспі. У пошуках кращої роботи переїхав до Кременчука, жив і працював у місті шість років. 8 червня 2024 року Олексій Вікторович був призваний за мобілізацією. Служив стрільцем у єгерському батальйоні.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.