У «Дії» восени запустять послугу розірвання шлюбу онлайн

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 102

Восени цього року в застосунку «Дія» з’явиться можливість подати заяву на розірвання шлюбу онлайн. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Анонс супроводили жартівливими публікаціями у соцмережах. У Threads міністр розмістив популярне вірусне фото з концерту гурту Coldplay, підписавши його:

— До речі, восени запускаємо послугу розлучення в «Дії».

У TikTok-акаунті Федорова з’явилося відео з концерту із підписом:

«Якщо шлюб не працює — працює “Дія”».

За словами посадовця, сервіс спростить і пришвидшить процедуру розлучення, адже оформити документи можна буде без відвідування відділів ДРАЦС.

Нагадаємо, також Федоров анонсував, що до кінця 2025 року в «Дії» запрацює функція зміни прізвища онлайн.