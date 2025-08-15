У «Дії» восени запустять послугу розірвання шлюбу онлайн

Михайло Федоров анонсував новий сервіс оригінальним способом у соцмережах
Восени цього року в застосунку «Дія» з’явиться можливість подати заяву на розірвання шлюбу онлайн. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Анонс супроводили жартівливими публікаціями у соцмережах. У Threads міністр розмістив популярне вірусне фото з концерту гурту Coldplay, підписавши його:
У TikTok-акаунті Федорова з’явилося відео з концерту із підписом:
За словами посадовця, сервіс спростить і пришвидшить процедуру розлучення, адже оформити документи можна буде без відвідування відділів ДРАЦС.
Нагадаємо, також Федоров анонсував, що до кінця 2025 року в «Дії» запрацює функція зміни прізвища онлайн.
