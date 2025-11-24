Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Споживач, Україна, Світ

З учорашнього вечора почалися виплати 1000 гривень «Зимової підтримки»: на що можна витратити гроші

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 560

 

Подати заявку на отримання 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка» можна до 24 грудня

У неділю ввечері почали надходити перші виплати 1000 гривень за програмою «Зимової підтримки». Гроші почали отримувати ті, хто подав заявки через «Дію» ще в перший день такої можливості — 15 листопада. Згідно з правилами програми, вони мають надійти протягом 10 робочих днів після подання заявки.

Гроші зараховуються на спеціальну картку «Національний кешбек», розраховуватися з якою можна за чітко визначені товари та послуги.

У програмі «Національний кешбек» змінили умови: на що можна буде витратити гроші

З 22 листопада змінено перелік цих товарів і послуг. Ці зміни пояснили потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

Гроші, накопичені на карті «Національного кешбеку», можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти українського виробництва;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Минулого року ці кошти можна було витрати й на послуги мобільного зв’язку — цього року цю можливість виключили. Зняти готівку з цієї картки неможливо, як і переказати гроші на іншу картку. Розраховуватися можна як в офлайн магазинах, так і онлайн. Проте, розрахуватись отриманою тисячею гривень можна не у всіх магазинах, а лише в тих, які мають спеціальні МСС-коди (код, за допомогою якого платіжні системи розуміють, чим займається торговий об’єкт).

Нагадаємо, подати заявку на отримання 1000 грн в межах програми «Зимова підтримка» можна до 24 грудня 2025 року. Заявку можна подати як в «Дії» та й у відділеннях «Укрпошти».

Оформити «зимову тисячу» можна у будь-якому відділенні «Укрпошти»: як це зробити

Нещодавно ми писали, що протягом перших двох днів заявки на отримання 1000 грн у рамках урядової програми «Зимова підтримка» подали понад 5 млн українців.

Раніше ми писали, що нова програма зимової підтримки для громадян стартувала 15 листопада

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Національний кешбек 1000 гривень зимова підтримка одноразова допомога виплати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх