З учорашнього вечора почалися виплати 1000 гривень «Зимової підтримки»: на що можна витратити гроші

Подати заявку на отримання 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка» можна до 24 грудня

У неділю ввечері почали надходити перші виплати 1000 гривень за програмою «Зимової підтримки». Гроші почали отримувати ті, хто подав заявки через «Дію» ще в перший день такої можливості — 15 листопада. Згідно з правилами програми, вони мають надійти протягом 10 робочих днів після подання заявки.

Гроші зараховуються на спеціальну картку «Національний кешбек», розраховуватися з якою можна за чітко визначені товари та послуги.

З 22 листопада змінено перелік цих товарів і послуг. Ці зміни пояснили потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

Гроші, накопичені на карті «Національного кешбеку», можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Минулого року ці кошти можна було витрати й на послуги мобільного зв’язку — цього року цю можливість виключили. Зняти готівку з цієї картки неможливо, як і переказати гроші на іншу картку. Розраховуватися можна як в офлайн магазинах, так і онлайн. Проте, розрахуватись отриманою тисячею гривень можна не у всіх магазинах, а лише в тих, які мають спеціальні МСС-коди (код, за допомогою якого платіжні системи розуміють, чим займається торговий об’єкт).

Нагадаємо, подати заявку на отримання 1000 грн в межах програми «Зимова підтримка» можна до 24 грудня 2025 року. Заявку можна подати як в «Дії» та й у відділеннях «Укрпошти».

Нещодавно ми писали, що протягом перших двох днів заявки на отримання 1000 грн у рамках урядової програми «Зимова підтримка» подали понад 5 млн українців.

Раніше ми писали, що нова програма зимової підтримки для громадян стартувала 15 листопада.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.