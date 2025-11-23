У програмі «Національний кешбек» змінили умови: на що можна буде витратити гроші

З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни пояснюють потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У міністерстві пояснили, що гроші накопичені на карті «Національного кешбеку» можна витратити на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина оновлених категорій стала доступною одразу. Серед них можливість витратити кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію.

— Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати, – пояснили у міністерстві.

Там уточнили, що оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Також у Мінекономіки додали, що у програмі беруть участь вже понад 7,5 млн українців, які отримали 4 млрд гривень виплат.

— До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах, — вказано на сайті Мінекономіки.

Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті «Зроблено в Україні».

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек. Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття — перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.

Національний кешбек — це державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українських виробників. Після оплати покупки через офіційно зареєстровані сервіси, частину витрачених грошей покупці отримують назад на картку.

Оформити «зимову тисячу» можна у будь-якому відділенні «Укрпошти»: як це зробити

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що протягом перших двох днів заявки на отримання 1000 грн у рамках урядової програми «Зимова підтримка» подали понад 5 млн українців.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.