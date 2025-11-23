У програмі «Національний кешбек» змінили умови: на що можна буде витратити гроші

З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни пояснюють потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
У міністерстві пояснили, що гроші накопичені на карті «Національного кешбеку» можна витратити на:
Частина оновлених категорій стала доступною одразу. Серед них можливість витратити кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію.
Там уточнили, що оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
Також у Мінекономіки додали, що у програмі беруть участь вже понад 7,5 млн українців, які отримали 4 млрд гривень виплат.
Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті «Зроблено в Україні».
Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек. Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття — перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.
Національний кешбек — це державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українських виробників. Після оплати покупки через офіційно зареєстровані сервіси, частину витрачених грошей покупці отримують назад на картку.
Оформити «зимову тисячу» можна у будь-якому відділенні «Укрпошти»: як це зробити
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що протягом перших двох днів заявки на отримання 1000 грн у рамках урядової програми «Зимова підтримка» подали понад 5 млн українців.
Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.
Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.