Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Споживач, Україна, Світ, Соціальний захист

У програмі «Національний кешбек» змінили умови: на що можна буде витратити гроші

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 745

 

Оновлені умови витрачання коштів діятимуть до 30 червня 2026 року

З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни пояснюють потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У міністерстві пояснили, що гроші накопичені на карті «Національного кешбеку» можна витратити на:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина оновлених категорій стала доступною одразу. Серед них можливість витратити кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію.

— Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати, – пояснили у міністерстві.

Там уточнили, що оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Також у Мінекономіки додали, що у програмі беруть участь вже понад 7,5 млн українців, які отримали 4 млрд гривень виплат.

— До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах, — вказано на сайті Мінекономіки.

Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті «Зроблено в Україні».

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек. Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття — перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.

Національний кешбек — це державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українських виробників. Після оплати покупки через офіційно зареєстровані сервіси, частину витрачених грошей покупці отримують назад на картку.

Оформити «зимову тисячу» можна у будь-якому відділенні «Укрпошти»: як це зробити

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що протягом перших двох днів заявки на отримання 1000 грн у рамках урядової програми «Зимова підтримка» подали понад 5 млн українців.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. 

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Національний кешбек Міністерство економіки умови
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх