Виплати «Національного кешбеку» за серпень затримуються: у «Дії» пояснили причини

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 177

У вересні та першій половині жовтня українці не отримали виплати за програмою «Національний кешбек» за серпень, хоча раніше передбачалося, що кошти надходитимуть до 20 числа наступного місяця. У застосунку «Дія» повідомили, що виплати затримуються через відсутність даних від Міністерства економіки.

У відповідях на запити користувачів зазначили, що обробка даних для виплати за серпень перебуває на фінальному етапі. Виплати отримають громадяни, які купували товари українських виробників, одразу після завершення процесу передачі та обробки інформації із системи Міністерства економіки.

— Ми вже на фінальному етапі обробки даних для виплат кешбеку за серпень. Це масштабне нарахування, тому системі «Зроблено в Україні» потрібно трохи більше часу. У Дії кешбек відображається після того, як дані надходять із системи Міністерства економіки. Тож не хвилюйтесь та очікуйте на виплати вже зовсім скоро, – зазначили в «Дії».

Нагадаємо, липень став рекордним місяцем для програми «Національний кешбек» — держава виплатила 3,6 млн учасників програми отримали рекордну суму у понад 507 млн грн. Виплату за липень було здійснено на початку вересня, хоч за умовами програми «Зроблено в Україні» кошти мали надійти до кінця серпня. Затримки у виплатах траплялися й раніше: виплати за грудень і січень надійшли лише у березні, а за квітень — у червні. Тоді причиною затримок також називали обробку даних та виплат.

Як зазначають в Мінекономіки, програма «Національний кешбек» стимулює купівлю вітчизняних товарів і допомагає підтримувати українських виробників.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія». Для цього в розділі «Сервіси» необхідно вибрати «Національний кешбек».

Кошти «Національного кешбеку» не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.