Порядок нарахування грошового забезпечення військовим пропонують змінити — законопроєкт

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Нардепи також хочуть закріпити на законодавчому рівні норму про те, що загальний розмір грошового забезпечення, який враховується при обчислені військових пенсій, має включати всі додаткові доплати, передбачені законодавством

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13449 «Про внесення змін до деяких Законів України щодо проходження військової служби в умовах воєнного стану та осучаснення рівня грошового забезпечення військовослужбовця». Його автори вважають чинну систему нарахування виплат військовим застарілою та дискримінаційною й пропонують її осучаснити.

Вони зазначають, що чинні норми, які регулюють грошове забезпечення військовослужбовців, згідно зі ст. 2 закону «Про військовий обов’язок і військову службу», відносять їх до категорії державних службовців та передбачають єдину систему нарахування зарплати, як для інших держслужбовців. Йдеться, зокрема, що передбачені для держслужбовців та військовослужбовців додаткові доплати у вигляді преміювання та інших надбавок за інтенсивність в процентному вираженні до посадового окладу. Проте, такий порядок не враховує екстремальності умов проходження служби, підвищені ризики для життя та здоров’я, що фактично дискримінує військових.

— Зазначені вище обставини зумовлюють перегляд окремих позицій щодо проходження військової служби в умовах воєнного стану та осучаснення системи грошового і пенсійного забезпечення військовослужбовців рядового та офіцерського складу, як платформи для належної мотивації, піднесення морального стану і відчуття турботи держави за життя солдата, — написали автори законодавчої ініціативи у пояснювальній записці до законопроєкту.

Що пропонують змінити

Автори законопроєкту зауважують, що військове законодавство передбачає можливість виплати розміру грошового забезпечення залежно від інтенсивності проходження військової служби, саме виходячи з того, що військові віднесені до категорії держслужбовців. Проте, законодавство не містить визначення оціночних критеріїв проходження військової служби і не ставить її в залежність від наявності чи відсутності бойових задач, які мають виконувати військовослужбовці.

Вони пропонують до підстав визначення рівня інтенсивності проходження військової служби віднести її проходження в умовах воєнного стану, безпосередньо в районі бойових дій військової частини, де проходять службу військовослужбовці незалежно від займаної посади та безпосередньої участі в боях по стримуванні та відсічі збройної агресії. Тобто пропонується виокремити рівень інтенсивності, як фактора, що впливає на розмір грошового забезпечення при проходженні військової служби.

Для цього у законопроєкті передбачені зміни до двох законів: «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

У першому пропонується доповнити статтю 9-2, яка визначає винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану (особливого періоду), нормами про застосування коефіцієнтів для визначення розміру додаткових доплат військовим:

під час проходження служби в районах безпосереднього ведення бойових дій — коефіцієнт 3;

за безпосередню участь в боях на лінії зіткнення з військовими підрозділами агресора — коефіцієнт 5.

Коефіцієнт 3 пропонується застосовувати до щомісячного грошового забезпечення (посадовий оклад, військове звання, вислуга років, постійні надбавки, премії) військовослужбовців, які несуть службу чи забезпечують боєздатність підрозділів безпосередньо в районах бойових завдань під час воєнного стану.

Коефіцієнт 5 — до щомісячного грошового забезпечення (посадовий оклад, військове звання, вислуга років, постійні надбавки, премії) військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення або виконують завдання з оборони України в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, між позиціями сил оборони та військ агресора або на території держави-агресора під час воєнного стану — за кожну добу виконання таких завдань.

Зміни у другому законі полягають у тому, щоб закріпити на законодавчому рівні норму про те, що загальний розмір грошового забезпечення, який враховується при обчислені військових пенсій, має включати всі додаткові доплати (окрім одноразових), передбачені законодавством.

Для цього статтю 43 закону, яка визначає заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій, пропонують доповнити словами, що пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення який має враховувати «додаткові винагороди, виплачені військовослужбовцям в умовах воєнного стану за безпосередню участь у бойових діях або здійснення заходів боєздатності військових підрозділів».

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