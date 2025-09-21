Через маловоддя на Полтавщині обмежили забір води з річок для підприємств

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 100

На Полтавщині для окремих підприємств обмежили забір води з річок. Рішення діятиме з 19 вересня до 1 жовтня відповідно до наказу Держводагентства України.

Ліміти встановили для водокористувачів, які мають спецдозволи на забір води з річок Сула, Орчик, Оріль, Удай, а також із Кременчуцького водосховища.

Причина — маловоддя, яке фіксують фахівці гідрометцентру. Зокрема:

водність Сули впала з 14% до 9% від норми,

Оріль і бічний приплив до Кременчуцького водосховища становлять 16% від норми,

річки Псел і Ворскла мають лише 21–29% від норми.

Перелік підприємств, на які поширюються обмеження, можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, у 2024 році регіон уже переживав схожу ситуацію: низька водність трималася з літа й до кінця року, навіть попри осінні дощі.