На Полтавщині річки Псел, Ворскла та Сула опинилися на межі маловоддя — синоптики

Критична ситуація зберігається і на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах

У водоймах Полтавщини протягом першої половини вересня показники водності значно нижчі за норму, а деякі наближаються чи уже перейшли у стан маловоддя. Такі дані наводять в Укргідрометцентрі.

Зокрема, близькими до критеріїв маловоддя (21–29% від норми) називають річки Псел і Ворскла, що протікають територією Полтавщини. Такий рівень водності вже становить загрозу для водопостачання населення та роботи водозалежних секторів економіки.

Ще складніша ситуація спостерігається з притоками Дніпра. За даними синоптиків, по бічному припливу води до Кременчуцького водосховища водність становить лише 16% від норми, що свідчить про маловоддя. Аналогічна ситуація — у Кам’янському водосховищі, де приплив теж наблизився до критичних показників.

На річці Сула водність опустилася до 9% від вересневої норми — це ще один невтішний показник в регіоні.

Фахівці наголошують: тривале маловоддя не лише ускладнює роботу водогосподарських систем, а й може призвести до погіршення стану екосистем річок та водосховищ.

Нагадаємо, схожа ситуація із водоймами була в області і торік: усі річки перебували у стані «гідрологічної посухи», а деякі досягли стану «маловоддя».