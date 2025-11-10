Зеленський подякував рятувальникам Полтавщини за роботу

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 226

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував рятувальникам за роботу протягом останніх тижнів. Серед відзначених — працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Полтавщини: Євгеній Лучко, Олег Коркішко, Володимир Мартиненко, Володимир Пиріг та Олександр Коляка.

Як повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, щонайменше троє з них — з Кременчука. Це Євгеній Лучко, Володимир Мартиненко та Володимир Пиріг.

— Дякую кожному, хто працює заради нашої держави. Дякую всім, хто допомагає, і кожному, хто б’ється заради України і заради самого себе. Слава Україні! — сказав Зеленський.

Атака росіян по Кременчуцькому району і Полтавщині: що відомо

Вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. Як повідомляли у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмовано людину, повідомили в облвійськадміністрації.

Тоді Кременчук повністю залишився без електроенергії, у місті воду подають за графіком.

У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.