{user_fullname}
Більярд і побратимство: ветеранські змагання з нагоди Дня Збройних сил України
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Зеленський подякував рятувальникам Полтавщини за роботу

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 226

Серед відзначених — є працівники ДСНС з Кременчука

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував рятувальникам за роботу протягом останніх тижнів. Серед відзначених — працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Полтавщини: Євгеній Лучко, Олег Коркішко, Володимир Мартиненко, Володимир Пиріг та Олександр Коляка. 

Як повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, щонайменше троє з них — з Кременчука. Це Євгеній Лучко, Володимир Мартиненко та Володимир Пиріг.

— Дякую кожному, хто працює заради нашої держави. Дякую всім, хто допомагає, і кожному, хто б’ється заради України і заради самого себе. Слава Україні! — сказав Зеленський.

Атака росіян по Кременчуцькому району і Полтавщині: що відомо

Вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. Як повідомляли у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмовано людину, повідомили в облвійськадміністрації.

Тоді Кременчук повністю залишився без електроенергії, у місті воду подають за графіком.

У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.

Серед засобів ураження — дрони «Герань-2» та крилаті ракети (тип уточнюють).

У Офісі генпрокурора розповіли, що росіяни також вдарили по Кременчуцькій ГЕС: зафіксовано 15 влучань

0
Автор: Телеграф
Теги: ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх