Зеленський подякував рятувальникам Полтавщини за роботу

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував рятувальникам за роботу протягом останніх тижнів. Серед відзначених — працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Полтавщини: Євгеній Лучко, Олег Коркішко, Володимир Мартиненко, Володимир Пиріг та Олександр Коляка.
Як повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, щонайменше троє з них — з Кременчука. Це Євгеній Лучко, Володимир Мартиненко та Володимир Пиріг.
Вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. Як повідомляли у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмовано людину, повідомили в облвійськадміністрації.
Тоді Кременчук повністю залишився без електроенергії, у місті воду подають за графіком.
У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.
Серед засобів ураження — дрони «Герань-2» та крилаті ракети (тип уточнюють).
У Офісі генпрокурора розповіли, що росіяни також вдарили по Кременчуцькій ГЕС: зафіксовано 15 влучань
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.