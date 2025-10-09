Росія активізувала атаки на Чернігівську, Сумську і Полтавську області, щоб знищити енергетичну інфраструктуру та підірвати логістику. Про це 8 жовтня під час розмови з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, лише за останній місяць по трьох регіонах було завдано 1550 ударів, з яких 160 — з ураженнями. Президент зазначив, що на Полтавщину росіяни б’ють, аби вивести з ладу об’єкти, пов’язані з генерацією пального.
Президент також повідомив, що Україна має план «А» і план «Б» у разі посилення атак на газову інфраструктуру:
план «А» передбачає збільшення використання власного видобутку;
план «Б» — перехід на імпорт палива з розумінням обсягів і вартості.
Окрему увагу Зеленський приділив ударам по залізниці. За його словами, РФ намагається зруйнувати логістику та залякати людей.
Він підсумував, що Росія намагається створити хаос та чинити психологічний тиск, оскільки не досягла бажаного на полі бою.
Нагадаємо, що у ніч на третє жовтня росіяни здійснили наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку війни. Тоді на Поолтавщині пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти, цивільна інфраструктура та житлові будинки, а також газовидобувні об’єкти ДТЕК. У ніч на 7 жовтня Росія знову вдарила по Полтаві й уразила локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції. Раніше у вересні Росія вдарила по залізниці на Миргородщині.
