Росія атакує Полтавщину, щоб залишити нас без палива — Зеленський

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 0

Ударів по енергетиці та залізниці побільшало — РФ намагається психологічно тиснути на українців

Росія активізувала атаки на Чернігівську, Сумську і Полтавську області, щоб знищити енергетичну інфраструктуру та підірвати логістику. Про це 8 жовтня під час розмови з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, лише за останній місяць по трьох регіонах було завдано 1550 ударів, з яких 160 — з ураженнями. Президент зазначив, що на Полтавщину росіяни б’ють, аби вивести з ладу об’єкти, пов’язані з генерацією пального.

— Удари по Полтаві – це намір залишати нас без палива. Вони б'ють по енергетиці або по центру генерації нашого палива, — сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна має план «А» і план «Б» у разі посилення атак на газову інфраструктуру:

план «А» передбачає збільшення використання власного видобутку;

план «Б» — перехід на імпорт палива з розумінням обсягів і вартості.

Окрему увагу Зеленський приділив ударам по залізниці. За його словами, РФ намагається зруйнувати логістику та залякати людей.

— Вони б’ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. Укрзалізниця була присутня на Ставках. Її керівник разом із військовими має завдання захищати станції й ключові вузли, — заявив президент.

Він підсумував, що Росія намагається створити хаос та чинити психологічний тиск, оскільки не досягла бажаного на полі бою.

Нагадаємо, що у ніч на третє жовтня росіяни здійснили наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку війни. Тоді на Поолтавщині пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти, цивільна інфраструктура та житлові будинки, а також газовидобувні об’єкти ДТЕК. У ніч на 7 жовтня Росія знову вдарила по Полтаві й уразила локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції. Раніше у вересні Росія вдарила по залізниці на Миргородщині.