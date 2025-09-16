«Про такі речі мені нічого не відомо»: Когут про думку, що фортифікації будували робітники за бронювання

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна, ТЪ у темі

«Про такі речі мені нічого не відомо»: Когут про думку, що фортифікації будували робітники за бронювання

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 219

 

За словами нардепа Железняка, полтавських підприємців змушували відправляти на будівництво працівників, аби натомість отримати статус критично важливого та мати змогу бронювати працівників

Очільник Полатвської облвійськадміністрації Волоидмир Когут не знає нічого про те, що за будівництво фортифікаційних споруд на Донеччині робітникам обіцяли бронювання, а підприємствам — статус критично важливих. Про це він розповів журналістам під час робочої поїздки до Святогірської громади, де фортифікації й будувалися.

 

— Про такі речі мені особисто нічого не відомо. Ми давали завдання, а виконував роботу генеральний підрядник. І генеральний підрядник залучав людей, техніку і усі засоби для того, щоб вчасно і в терміни побудувати дані фортифікаційні споруди, — зазначив Когут.

Що передувало

Минулого тижня народний депутат України Ярослав Железняк опублікував відео, де заявив, що під час будівництва фортифікаційних укріплень на Донеччині Полтавська ОВА змушувала підприємства відправляти своїх працівників працювати безкоштовно в обмін на бронювання від мобілізації. Зокрема, компаніям пропонували отримати статус «критичних» за умови, що вони делегують людей на будівництво. Якщо підприємство відмовлялося, бронювання працівникам не надавали.

Нагадаємо, після того, як нардеп Ярослав Железняк звинуватив керівництво Полтавської ОВА у привласненні коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із очільником ПОВА Володимиром Когутом відвідали Святогірську громаду, аби проінспектувати збудовані фортифікації.

ПО ТЕМІ:

Будівництво фортифікацій Полтавською ОВА і можливе привласнення 200 млн грн: що про це відомо

Пронін у Верховній Раді прокоментував будівництво фортифікацій на Донеччині

На Полтавщині підприємства змушували відправляти працівників на будівництво фортифікацій за бронювання — нардеп

Підбита техніка та поранені працівники: подробиці будівництва полтавським підрядником фортифікацій на Донеччині


0
Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: фортифікаційні споруди будівництво бронювання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх