«Про такі речі мені нічого не відомо»: Когут про думку, що фортифікації будували робітники за бронювання

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 219

Очільник Полатвської облвійськадміністрації Волоидмир Когут не знає нічого про те, що за будівництво фортифікаційних споруд на Донеччині робітникам обіцяли бронювання, а підприємствам — статус критично важливих. Про це він розповів журналістам під час робочої поїздки до Святогірської громади, де фортифікації й будувалися.

— Про такі речі мені особисто нічого не відомо. Ми давали завдання, а виконував роботу генеральний підрядник. І генеральний підрядник залучав людей, техніку і усі засоби для того, щоб вчасно і в терміни побудувати дані фортифікаційні споруди, — зазначив Когут.

Що передувало

Минулого тижня народний депутат України Ярослав Железняк опублікував відео, де заявив, що під час будівництва фортифікаційних укріплень на Донеччині Полтавська ОВА змушувала підприємства відправляти своїх працівників працювати безкоштовно в обмін на бронювання від мобілізації. Зокрема, компаніям пропонували отримати статус «критичних» за умови, що вони делегують людей на будівництво. Якщо підприємство відмовлялося, бронювання працівникам не надавали.

Нагадаємо, після того, як нардеп Ярослав Железняк звинуватив керівництво Полтавської ОВА у привласненні коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із очільником ПОВА Володимиром Когутом відвідали Святогірську громаду, аби проінспектувати збудовані фортифікації.