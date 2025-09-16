«Про такі речі мені нічого не відомо»: Когут про думку, що фортифікації будували робітники за бронювання

За словами нардепа Железняка, полтавських підприємців змушували відправляти на будівництво працівників, аби натомість отримати статус критично важливого та мати змогу бронювати працівників
Очільник Полатвської облвійськадміністрації Волоидмир Когут не знає нічого про те, що за будівництво фортифікаційних споруд на Донеччині робітникам обіцяли бронювання, а підприємствам — статус критично важливих. Про це він розповів журналістам під час робочої поїздки до Святогірської громади, де фортифікації й будувалися.
Минулого тижня народний депутат України Ярослав Железняк опублікував відео, де заявив, що під час будівництва фортифікаційних укріплень на Донеччині Полтавська ОВА змушувала підприємства відправляти своїх працівників працювати безкоштовно в обмін на бронювання від мобілізації. Зокрема, компаніям пропонували отримати статус «критичних» за умови, що вони делегують людей на будівництво. Якщо підприємство відмовлялося, бронювання працівникам не надавали.
Нагадаємо, після того, як нардеп Ярослав Железняк звинуватив керівництво Полтавської ОВА у привласненні коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із очільником ПОВА Володимиром Когутом відвідали Святогірську громаду, аби проінспектувати збудовані фортифікації.
