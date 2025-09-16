Підбита техніка та поранені працівники: подробиці будівництва полтавським підрядником фортифікацій на Донеччині

Роботи проводилися на деокупованих територіях, які були заміновані противником

Під час будівництва фортифікаційних споруд у Святогірській громаді на Донеччині, які виконувала Полтавська облвійськадміністрація, сталися підриви техніки та поранення працівників. Про це розповів начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін під час поїздки журналістів «Кременчуцького Телеграфа» на Донеччину.

— Є підбита техніка, і сталося це саме у полтавського підрядника. Був підрив екскаватора, поранені люди. Не буду казати, де саме, але усе це сталося на території Святогірської громади, — зазначає Рибалкін.

Оскільки частина Святогірської громади близько трьох місяців перебувала під окупацією, противник мінував територію, додає голова МВА. А роботи з будівництва фортифікацій проводилися на рельєфній місцевості — поблизу річок та на підвищеннях.

Але загиблих працівників під час будівництва не було, резюмував Рибалкін.

Нагадаємо, після того, як нардеп Ярослав Железняк звинуватив керівництво Полтавської ОВА у привласненні коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із очільником ПОВА Володимиром Когутом відвідали Святогірську громаду, аби проінспектувати збудовані фортифікації.