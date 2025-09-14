Відмовився від повістки та направлення на ВЛК — на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 86

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув кримінальне провадження відносно 26-річного жителя громади за фактом ухилення від військового обліку. Про це повідомила пресслужба суду.

Зокрема, було встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на території ТЦК, двічі відмовився від отримання повістки та направлення на проходження військово-лікарської комісії. При цьому він був належним чином поінформований про наслідки такої відмови та попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку.

Органом досудового розслідування його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 337 Кримінального кодексу України, тобто ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та СП.

Означене кримінальне правопорушення було класифіковано як проступок.

Справу розглянуто у спрощеному провадженні за письмовою згодою обвинуваченого та його захисника. Обвинувачений беззаперечно визнав вину, погодився з обставинами, встановленими досудовим розслідуванням, та просив призначити покарання у виді штрафу.

Суд, враховуючи щире каяття, сприяння розкриттю проступку та відсутність обставин, що обтяжують відповідальність, дійшов висновку, що покарання у виді штрафу буде достатнім і необхідним для виправлення та запобігання новим правопорушенням.

Таким чином, ухилянта було визнано винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 337 КК України, та призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 грн.

У Карлівському районному суді звертають увагу громадян, що будь-які спроби відмовитися від отримання повістки чи проходження військово-лікарської комісії без поважних причин у воєнний час розцінюються як свідоме ухилення. За такі дії передбачено покарання у виді штрафу або інших санкцій, визначених законом.

— А тому рекомендуємо — отримавши повістку, з’являйтеся до ТЦК та СП і проходьте медичний огляд. Якщо є поважні причини, що заважають це зробити (хвороба, сімейні обставини, перебування за кордоном тощо), завчасно надавайте документи й пояснення до відповідних органів. Зрозумійте, виконання військового обов’язку — це не лише вимога закону, а й прояв громадянської відповідальності та національної свідомості, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня пресслужби СБУ та Нацполіції повідомили, що затримано члена ВЛК одного з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП після отримання ним 5 000 $ хабаря. За ці гроші він обіцяв «оформити» дружині військовозобов’язаного другу групу інвалідності, що дало б чоловікові відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у підозрюваного було вилучено понад 80 000 $, 3 000 € та пів мільйона гривень.

Раніше ми писали, що на Полтавщині до трьох років ув’язнення засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду.

У Семенівці на 4 роки ув’язнення засудили військовозобов’язаного чоловіка за ухилення від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Семенівського районного суду від 15 січня 2025 року.

У червні ми писали, що від початку 2025 року до суду скерували 39 обвинувальних актів за фактом ухилення від призову на військову службу.