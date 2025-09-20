У Ніжині уламки збитого «Шахеда» впали на центральну вулицю: відео

Вчора, 21:35 Переглядів: 159

19 вересня під час атаки російських дронів-камікадзе «Shahed» уламки одного зі збитих апаратів впали просто на центральну вулицю Ніжина, серед руху автомобілів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місці події працювали екстрені служби.