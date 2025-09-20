У Ніжині уламки збитого «Шахеда» впали на центральну вулицю: відео

19 вересня під час атаки російських дронів-камікадзе «Shahed» уламки одного зі збитих апаратів впали просто на центральну вулицю Ніжина, серед руху автомобілів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місці події працювали екстрені служби.
Нагадаємо, 20 вересня голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив про влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах. Вночі кременчужани чули роботу ППО. А у ніч на 18 вересня Росія вдарила по залізниці на Миргородщині. Ще на день раніше російський безпілотник влучив по автозаправній станції у Полтавському районі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.