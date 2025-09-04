Можливі зловживання Полтавської ОВА під час будівництва фортифікацій розслідує НАБУ — Железняк

Національне антикорупційне бюро України розслідує можливе привласнення бюджетних коштів під час будівництва фортифікацій на Донеччині. У справі фігурують чиновники Полтавської обласної військової адміністрації.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, йдеться про можливе привласнення до 200 млн гривень. Серед іншого слідство зосередилося на переплатах за деревину — понад 9000 грн за кубометр замість ринкових 6400–6600 грн. Таким чином, за попередніми даними, збитки можуть становити щонайменше 3 млн грн.