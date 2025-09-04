ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

Можливі зловживання Полтавської ОВА під час будівництва фортифікацій розслідує НАБУ — Железняк

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 343

 Йдеться про переплати щонайменше на 3 млн грн

Національне антикорупційне бюро України розслідує можливе привласнення бюджетних коштів під час будівництва фортифікацій на Донеччині. У справі фігурують чиновники Полтавської обласної військової адміністрації.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, йдеться про можливе привласнення до 200 млн гривень. Серед іншого слідство зосередилося на переплатах за деревину — понад 9000 грн за кубометр замість ринкових 6400–6600 грн. Таким чином, за попередніми даними, збитки можуть становити щонайменше 3 млн грн.

Зазначимо, що мова йде про 16 закупівель Полтавської ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. У період з лютого по березень 2024 року обласний департамент оприлюднив тендери на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму понад 372 млн гривень. З державного бюджету для Полтавської області на будівництво захисних споруд виділили 221 млн 626 тисяч гривень.

Наприкінці 2024-го стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідувало можливе розкрадання бюджетних коштів, що виділялись на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Як було вказано в ухвалі суду, чиновники департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації завдали збитків бюджету, ймовірно, на понад 3 млн гривень.

Ексначальник Полтавської ОВА Філіп Пронін тоді прокоментував розслідування БЕБ. За його словами, переплат чиновниками ОВА не було.

Нагадаємо, що вчора у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:

«Усі наведені Железняком твердження є безпідставними. Для Полтавської ОВА питання будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області було і залишається справою репутації та відповідальності перед військовими».

ПО ТЕМІ:

Будівництво фортифікацій Полтавською ОВА і можливе привласнення 200 млн грн: що про це відомо

Автор: Руслана Горгола
