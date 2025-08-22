У Кременчуці рятувальники зняли кажана, що заплутався у дротах

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 110

21 серпня у Кременчуці надзвичайники врятували кажана, який заплутався у дроті на великій висоті по вулиці Тараса Бульби. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Тварину помітили перехожі, які й викликали Службу порятунку. На місце виїхали бійці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Використовуючи автодрабину, рятувальники дісталися до кажана та зняли його, запобігши загибелі.

У ДСНС зазначають, що це не перший випадок порятунку тварин, і закликають містян не залишатись байдужими, якщо бачать диких або домашніх тварин у біді.