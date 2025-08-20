У Полтаві чоловіка підозрюють у серії неправдивих «замінувань» держустанов

56-річний містянин протягом року чотири рази повідомляв про фейкові загрози

Полтавська поліція викрила 56-річного чоловіка, який протягом року надсилав неправдиві повідомлення про замінування державних установ. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даними слідства, фігурант здійснив щонайменше чотири фейкові повідомлення про вибухівку в об’єктах, що забезпечують діяльність органів державної влади.

Чоловікові вже повідомили про підозру. Наразі суд обиратиме йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування відкрили у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України — «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у січні Полтавщина потрапила до п’ятірки областей за кількістю «замінувань» закладів освіти.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

Також варто додати, що нещодавно у Полтаві правоохоронці затримали чоловіка, який неодноразово надсилав фейкові повідомлення про замінування критичної інфраструктури та інших об'єктів.