На Полтавщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки — за 5 днів в області сталася 31 пожежа

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З початку року на Полтавщині виникло 919 пожеж в екосистемах

На Полтавщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Протягом останніх п’яти діб, за інформацією Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області, в регіоні сталася 31 пожежа на відкритій території.

Наймасштабніша — учора, 8 липня, на полі ранніх зернових культур, площею 130 га. Загалом із початку року на Полтавщині виникло 919 пожеж в екосистемах.

— Будьте обачними, не спалюйте суху траву, стерню чи сміття. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. Недбалість — одна з головних причин пожеж у літній період, — закликав Володимир Когут.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що температура на Полтавщині сягне +32…+37°С, а у Кременчуці — +34…+36°С. До 10 липня в області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У таких погодних умовах будь-яке джерело вогню (сірник, недопалок чи багаття) може спричинити масштабну пожежу в екосистемах.

Напередодні в Книшівці через загоряння трави вогонь перекинувся на житлові будинки.