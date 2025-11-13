«Лікував ногу — отримав інсульт»: судинний хірург Віталій Пічка про війну, складні операції та небезпеку самолікування

Коли у вас сильний біль у нозі, це не завжди проблема ноги. Можливо це серце, можливо — мозок. Розібратися з цим може лише фахівець. Але багато хто шукає спасіння не у лікаря, а в інтернеті. Замість діагнозу люди звертаються до гугла або ChatGPT. Замість правильного лікування приймають пігулки з порад форумів.
Наслідки бувають трагічними, підкреслює судинний хірург ЛІЛ «Кременчуцька» та відділу магістральних судин Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, науковий співробітник Віталій Пічка.
Лікар робить операції різної складності, в тому числі на сонних артеріях, аортах, працює у відновлюваній хірургії, лікує дітей з онкологічними захворюваннями та допомагає врятувати життя військових.
Медичний шлях Віталія розпочався наприкінці 90-х у Донецьку. Ще зі студентських років його привабила судинна хірургія. Вже з другого курсу він розпочав чергування в судинній хірургії та наукову роботу. Згодом була кандидатська дисертація за темою патології брахіоцефальних судин, робота в відділенні магістральних судин в інституті невідкладної та відновної хірургії та служба в обласній санітарній авіації.
Війна змусила змінити життя. У 2014 році Віталій Пічка покинув рідне місто. Спочатку був Маріуполь, у 2015 — Кременчук, робота в ЛІЛ «Кременчуцька», з 2020-го — Київ.
Після 2022 року робота судинного хірурга в черговий раз змінилася. І, хоч він продовжує працювати в інституті Шалімова та вести прийом у Кременчуці, з початком повномасштабного вторгнення додалися відрядження на передову, а також складні операції, пов’язані з важкими пораненнями.
Йде війна високих технологій, використовуються вибухові пристрої з великою кінетичною енергією. Через це характер поранень сильно змінився.
Ці поранені надходять із комбінованими шоками, з комбінованими травмами, коли треба виконувати надскладні операції: протезування, пластики, відновлювальні операції на кишківнику, судинах, печінці або легенях.
Проблем додає складна мікробіологічна ситуація: відсутність стерильності у зоні бойових дій, поранення з кількома типами інфекцій.
Для виконання складних операцій та лікування поранених в Україні, а саме в інституті ім.Шалімова є все необхідне обладнання, каже Віталій Пічка.
Сучасна хірургія неможлива без інновацій. Серед інструментів, які рятують життя саме на передовій, лікар відмічає магнітні екстрактори.
Як професіонал, Віталій Пічка наполягає: краще попередити хворобу, ніж лікувати наслідки. І починати треба з молодого віку.
Лікар підкреслює, через війну та стреси наразі дуже помолоділи ішемічна хвороба серця, ішемічні інсульти, збільшилася кількість хворих на цукровий діабет, який прискорює і стимулює атеросклероз.
Тож профілактикою артеріальної патології обов’язково займатися після 40 років. Треба слідкувати за рівнем холестерину, ліпідного профілю. Якщо все гаразд, то повторити через п’ять років. Якщо є якісь сумніви, треба йти до лікаря, обстежувати судини та не займатися самолікуванням.
Це і шлунково-кишкові кровотечі, і коліти, і інфаркти, і інсульти.
Тобто, якщо болить нога, і людина звертається до ChatGPT, який «назначає» пігулки, треба пам’ятати, що судини є не тільки в нозі, вони є в серці, в голові. І дуже часто патологія судин, конкретно нижніх кінцівок, пов’язана з патологією судин серця чи головного мозку.
Найнебезпечнішою патологією Віталій Пічка вважає розрив аневризми черевної частини аорти. Це — виклик навіть для досвідченого хірурга. Пацієнт часто надходить уже у стані шоку, з масивною кровотечею. Операція складна, але не менш складна — виходити хворого після неї.
Він підкреслює, що при розриві аневризми черевної частини аорти доводиться працювати на зміненій анатомії, коли треба евакуювати гематому, виділити судини, запротезувати. Після таких операцій пацієнтам необхідна реанімація, анестезіологічне забезпечення, післяопераційний догляд.
У практиці лікаря були пацієнти у вкрай важкому стані з розривами аневризми, які після довгого лікування в хірургічному стаціонарі виписувалися. Але багато й тих, кому, на жаль, не змогли допомогти.
Лікар веде прийом пацієнтів у Кременчуці в «Європейській медицині» щосуботи, оперативні втручання — щоп'ятниці у ЛІЛ «Кременчуцька».
Потрапити на прийом можна через реєстратуру або безпосередньо зв’язавшись із лікарем.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.