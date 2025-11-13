«Лікував ногу — отримав інсульт»: судинний хірург Віталій Пічка про війну, складні операції та небезпеку самолікування

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 553

Коли у вас сильний біль у нозі, це не завжди проблема ноги. Можливо це серце, можливо — мозок. Розібратися з цим може лише фахівець. Але багато хто шукає спасіння не у лікаря, а в інтернеті. Замість діагнозу люди звертаються до гугла або ChatGPT. Замість правильного лікування приймають пігулки з порад форумів.

Наслідки бувають трагічними, підкреслює судинний хірург ЛІЛ «Кременчуцька» та відділу магістральних судин Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, науковий співробітник Віталій Пічка.

Лікар робить операції різної складності, в тому числі на сонних артеріях, аортах, працює у відновлюваній хірургії, лікує дітей з онкологічними захворюваннями та допомагає врятувати життя військових.

Судинний хірург із понад 20-річним досвідом

Медичний шлях Віталія розпочався наприкінці 90-х у Донецьку. Ще зі студентських років його привабила судинна хірургія. Вже з другого курсу він розпочав чергування в судинній хірургії та наукову роботу. Згодом була кандидатська дисертація за темою патології брахіоцефальних судин, робота в відділенні магістральних судин в інституті невідкладної та відновної хірургії та служба в обласній санітарній авіації.

Війна змусила змінити життя. У 2014 році Віталій Пічка покинув рідне місто. Спочатку був Маріуполь, у 2015 — Кременчук, робота в ЛІЛ «Кременчуцька», з 2020-го — Київ.

— З кожним переїздом змінювалися умови роботи. У Донецьку ми мали повний спектр складних операцій. Виклики по санації були пов’язані з гострими тромбозами, емболіями, інколи виробничими травмами шахтарів. У Кременчуці були деякі обмеження. У Києві все повернулося: складні операції на сонних артеріях, аортах, лікування поранених, дітей, складні реконструкції, — говорить лікар.

Після 2022 року робота судинного хірурга в черговий раз змінилася. І, хоч він продовжує працювати в інституті Шалімова та вести прийом у Кременчуці, з початком повномасштабного вторгнення додалися відрядження на передову, а також складні операції, пов’язані з важкими пораненнями.

Сучасна війна змінює хірургію

Йде війна високих технологій, використовуються вибухові пристрої з великою кінетичною енергією. Через це характер поранень сильно змінився.

— Зараз це не просто кулі чи уламки, а важкі політравми, викликані термобаричними зарядами, дронами, вибуховими пристроями великої сили. Вони не тільки пошкоджують, а ще й залишають глибокі опіки, часто просто випалюють місця ураження. Такі травми вимагають мультидисциплінарного підходу — хірургічного, анестезіологічного, реабілітаційного.

Ці поранені надходять із комбінованими шоками, з комбінованими травмами, коли треба виконувати надскладні операції: протезування, пластики, відновлювальні операції на кишківнику, судинах, печінці або легенях.

Проблем додає складна мікробіологічна ситуація: відсутність стерильності у зоні бойових дій, поранення з кількома типами інфекцій.

— І зараз, на жаль, не всі чинники можливо усунути антибіотиками, позаяк дуже висока резистентність до них, — пояснює лікар.

Нові технології — на службі життя

Для виконання складних операцій та лікування поранених в Україні, а саме в інституті ім.Шалімова є все необхідне обладнання, каже Віталій Пічка.

— Крім того, у нас є свої фахівці, які можуть це зробити! Вони постійно вдосконалюються. Багато хто виїжджає за кордон для підвищення кваліфікації, проходить навчання, бере участь у дослідженнях, після чого повертається в Україну.

Сучасна хірургія неможлива без інновацій. Серед інструментів, які рятують життя саме на передовій, лікар відмічає магнітні екстрактори.

— Це дуже важливий інструмент у практиці військово-польового хірурга та цивільного хірурга, тому що уламки можуть знаходитись будь-де в організмі людини. Уламки дуже добре видно на рентгені, і завдяки магнітному екстрактору, ми можемо вилучити їх без розширення ран, що знижує травматичність та скорочує термін госпіталізації.

Профілактика — ключ до здоров’я

Як професіонал, Віталій Пічка наполягає: краще попередити хворобу, ніж лікувати наслідки. І починати треба з молодого віку.

Лікар підкреслює, через війну та стреси наразі дуже помолоділи ішемічна хвороба серця, ішемічні інсульти, збільшилася кількість хворих на цукровий діабет, який прискорює і стимулює атеросклероз.

— Тому навіть 40-річним протезуємо аорту, кардіохірурги шиють шунти.

Тож профілактикою артеріальної патології обов’язково займатися після 40 років. Треба слідкувати за рівнем холестерину, ліпідного профілю. Якщо все гаразд, то повторити через п’ять років. Якщо є якісь сумніви, треба йти до лікаря, обстежувати судини та не займатися самолікуванням.

— Зараз багато хто шукає поради в інтернеті, лікується травами чи користується порадами ChatGPT. Але потім ці пацієнти надходять до нас із ускладненнями. Особливо це стосується діабетиків. Вони п’ють чайки та лікуються травами, але це не заміна інсуліну! Такі пацієнти потрапляють у лікарню з інфікованими ранами на ногах, часто вторинної інфекції, або іншими ускладненнями основного захворювання.

Це і шлунково-кишкові кровотечі, і коліти, і інфаркти, і інсульти.

Тобто, якщо болить нога, і людина звертається до ChatGPT, який «назначає» пігулки, треба пам’ятати, що судини є не тільки в нозі, вони є в серці, в голові. І дуже часто патологія судин, конкретно нижніх кінцівок, пов’язана з патологією судин серця чи головного мозку.

— Не всі пігулки, які від ноги, підходять для серця. Деякі пігулки викликають порушення ритму, може бути обкрадання кровотоку в серці, через що знижується артеріальний тиск і може трапитись ішемічний інсульт.

«Аневризму треба оперувати планово!»

Найнебезпечнішою патологією Віталій Пічка вважає розрив аневризми черевної частини аорти. Це — виклик навіть для досвідченого хірурга. Пацієнт часто надходить уже у стані шоку, з масивною кровотечею. Операція складна, але не менш складна — виходити хворого після неї.

— На жаль, більшість людей не звертається своєчасно до лікаря. Вони ходять допоки не розірветься аневризма. Аорта — основна судина людського організму. І якщо є дефект, відбувається кровотеча, людина втрачає забагато крові, наступає геморагічний шок, виникають ускладнення: проблеми з нирками, з серцем. Тому цю патологію слід обов’язково планово оперувати, — каже судинний хірург.

Він підкреслює, що при розриві аневризми черевної частини аорти доводиться працювати на зміненій анатомії, коли треба евакуювати гематому, виділити судини, запротезувати. Після таких операцій пацієнтам необхідна реанімація, анестезіологічне забезпечення, післяопераційний догляд.

У практиці лікаря були пацієнти у вкрай важкому стані з розривами аневризми, які після довгого лікування в хірургічному стаціонарі виписувалися. Але багато й тих, кому, на жаль, не змогли допомогти.































































Фото: Артем Коваленко