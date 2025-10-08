У полтавській лікарні провели рідкісну операцію на селезінці

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 361

Минулої суботи в КП «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» вперше виконали лапароскопічну операцію з видалення кісти селезінки. Участь у майстер-класі взяли фахівці з Полтави та Харкова. Про це лікарня повідомила у Фейсбуці.

30-річного пацієнта госпіталізували в плановому порядку після того, як під час УЗД у нього випадково виявили доброякісну кісту селезінки. Оскільки вилікувати таку патологію без операції неможливо, чоловікові запропонували органозберігаюче втручання.

Операцію виконали спільно хірурги полтавської лікарні та колеги з Харкова — КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25».

До складу бригади увійшли:

професор, директор харківської лікарні Кирило Пархоменко;

професор, директор КП «2-а МКЛ ПМР» Максим Дудченко;

лікар-хірург вищої категорії, медичний директор лікарні №25 Максим Супліченко;

доцент, завідувач кафедри хірургії №1 ПДМУ Микола Кравців;

лікар-анестезіолог, завідувач ВАІТ КП «2-а МКЛ ПМР» Максим Гірко;

операційна медсестра Марина Сіренко;

молодша медична сестра Наталія Ридзевська.

«Операції на селезінці — рідкісні та надзвичайно технологічно складні. Вони потребують високої кваліфікації та сучасного обладнання, особливо коли йдеться про збереження органу. Це новий етап розвитку хірургії в нашому закладі», — зазначив директор лікарні Максим Дудченко.