У полтавській лікарні провели рідкісну операцію на селезінці

Минулої суботи в КП «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» вперше виконали лапароскопічну операцію з видалення кісти селезінки. Участь у майстер-класі взяли фахівці з Полтави та Харкова. Про це лікарня повідомила у Фейсбуці.
30-річного пацієнта госпіталізували в плановому порядку після того, як під час УЗД у нього випадково виявили доброякісну кісту селезінки. Оскільки вилікувати таку патологію без операції неможливо, чоловікові запропонували органозберігаюче втручання.
Операцію виконали спільно хірурги полтавської лікарні та колеги з Харкова — КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25».
До складу бригади увійшли:
«Операції на селезінці — рідкісні та надзвичайно технологічно складні. Вони потребують високої кваліфікації та сучасного обладнання, особливо коли йдеться про збереження органу. Це новий етап розвитку хірургії в нашому закладі», — зазначив директор лікарні Максим Дудченко.
Нагадаємо, що у травні в обласній лікарні на Полтавщині пацієнту встановили імплант, виготовлений за допомогою 3D-моделювання.
