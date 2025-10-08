ГО "Захист держави"
Здоров'я, Полтавщина

У полтавській лікарні провели рідкісну операцію на селезінці

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 361

 Хірурги 2-ї міської клінічної лікарні освоїли лапароскопічне видалення кісти селезінки

Минулої суботи в КП «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» вперше виконали лапароскопічну операцію з видалення кісти селезінки. Участь у майстер-класі взяли фахівці з Полтави та Харкова. Про це лікарня повідомила у Фейсбуці.

30-річного пацієнта госпіталізували в плановому порядку після того, як під час УЗД у нього випадково виявили доброякісну кісту селезінки. Оскільки вилікувати таку патологію без операції неможливо, чоловікові запропонували органозберігаюче втручання.

Операцію виконали спільно хірурги полтавської лікарні та колеги з Харкова — КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25».

До складу бригади увійшли:

  • професор, директор харківської лікарні Кирило Пархоменко;
  • професор, директор КП «2-а МКЛ ПМР» Максим Дудченко;
  • лікар-хірург вищої категорії, медичний директор лікарні №25 Максим Супліченко;
  • доцент, завідувач кафедри хірургії №1 ПДМУ Микола Кравців;
  • лікар-анестезіолог, завідувач ВАІТ КП «2-а МКЛ ПМР» Максим Гірко;
  • операційна медсестра Марина Сіренко;
  • молодша медична сестра Наталія Ридзевська.

«Операції на селезінці — рідкісні та надзвичайно технологічно складні. Вони потребують високої кваліфікації та сучасного обладнання, особливо коли йдеться про збереження органу. Це новий етап розвитку хірургії в нашому закладі», — зазначив директор лікарні Максим Дудченко.


Автор: Руслана Горгола
Теги: операція Полтава
