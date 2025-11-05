Суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника знову не відбувся: у чому причина

Сьогодні, 5 листопада, мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Проте його знову перенесли. Причиною цьому стала відсутність обвинуваченого на засіданні.

За словами його захисника, адвоката Шевченка, нині обвинувачений перебуває у зоні виконання бойових дій — на підтвердження цьому чолвоік надіслав відповідний рапорт.

Сторони погодилися, що без обвинуваченого судове засідання неможливо провести, тож суддя Мурашова ухвалила відкласти слухання на наступну дату.

Далі слухання заплановане на 19 листопада.

Нагадаємо, нещодавно суд допитав ще одного свідка — племінника обвинуваченого, який їхав разом із ним того дня на таксі.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію.