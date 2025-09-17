Кременчуцьким спортсменам з інтелектуальними порушеннями відмовили в участі у Спеціальній Олімпіаді України

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 165

В редакцію «Кременчуцького Телеграфа» звернулися обурені батьки й опікуни спортсменів з інтелектуальними порушеннями та фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту» Валерій Лекумович. Звернення стосувалося Всеукраїнських змагань з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України, запланованих на 18-19 вересня в Луцьку

Виявилося, що кременчуцьку команду у складі Ярослава Давидова (14 років), Даніла Дзеркаля (17 років), Тетяни Білик (30 років) та Яни Швидь (46 років) не допустили до участі в Олімпіаді. Щобільше, організатори в категоричній формі попередили — якщо наша команда приїде у Луцьк, мандатна комісія все одно не дасть «добро» на їх участь у змаганнях.

За словами президента РСК «Спешиал Олімпік» Кременчука Сергія Христенка, причиною відмови стало рішення оргкомітету про те, що в цьому році в змаганнях можуть брати участь тільки спортсмени з синдромом Дауна.

— Хоча в регламенті змагань такого немає! — додає пан Сергій.

Тобто підготовка спортсменів РСК «Спешиал Олімпік» м. Кременчука до вище згаданих змагань була марною.

Для всіх учасників команди дана новина стала справжнім ударом, адже всі четверо серйозно готувалися до змагань.

«Тільки для спортсменів із синдромом Дауна»

11 серпня цього року було погоджено Регламент проведення Всеукраїнських змагань з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України (СОУ). Метою та завданням змагань «є розвиток адаптивного спорту і фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з відхиленнями у розумовому розвитку…» Згідно з регламентом, «до участі у змаганнях допускаються спортсмени з відхиленнями у розумовому розвитку, які є членами СОУ і представляють громадські організації чи клуби осіб з інвалідністю внаслідок відхилень у розумовому розвитку, заклади освіти чи будинки-інтернати (або які закінчили ці заклади) та мають дозвіл лікаря на участь у цьому турнірі».

Валерій Лекумович

— 18 серпня наша організація офіційно підтвердила виконавчому директору ВГО «Спеціальна Олімпіада України» Андрію Підварку участь, згідно з регламентом, команди Кременчука у складі 4 спортсменів (2-х хлопців та 2-х дівчат + 1 представник команди + 1 тренер). Ми отримали від нього електронною поштою наступну відповідь: «Шановний Валерію Львовичу. Дякую за надану інформацію, але ми неодноразово просили обласних керівників на щотижневих нарадах на ці змагання привезти тільки спортсменів із синдромом Дауна. Це пов’язано з багатьма загальними чинниками. Офіційно в Регламент ми не могли таке прописати. Тому прошу переглянути учасників від Полтавської області і зробити заміни, — розповів фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту» Валерій Лекумович.

Він додав, що таким чином керівництво ВГО «Спеціальна Олімпіада України» дало зрозуміти, що регламент не є обов’язковим для виконання організаторами змагань.

— Вважаємо, що вимога участі у змаганнях тільки спортсменів із синдромом Дауна є дискримінаційною для інших спортсменів, які мають порушення у розумовому розвитку з іншими діагнозами. Це порушує їх права і основні принципи гуманізму, якими завжди послуговувався рух Міжнародної Спеціальної Олімпіади, — додає Лекумович.

За його словами, ані листування, ані звернення не дали результату. І хоч виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України Підварко ніби погодився, щоб кременчуцька команда у первинному складі взяла участь у змаганнях, керівниця Волинського обласного відокремленого підрозділу ВГО «Спеціальна Олімпіада України» Катерина Свіщєва офіційно повідомила: »У зв’язку з тим, що у вашій команді є троє спортсменів, які не мають синдрому Дауна, команда не допускається до змагань».

— Ми звернулися до амбасадора Спеціальної Олімпіади по Полтавській області, директора департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради Полтавської області Олега Медведенка за захистом наших прав. Той в свою чергу звернувся до Андрія Підварка з питанням: чому організатори відмовили кременчуцькій команді в участі у цих змаганнях. За його словами, пан Андрій довго перепрошував.

Журналістам «Кременчуцького Телеграфа» виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України Андрій Підварко коментувати ситуацію з нашою командою не став. Порекомендував звернутися до кременчужанина Сергія Христенка. Що стосується Катерини Свіщєвої, вона взагалі відмовилася спілкуватися з журналістами нашого видання.

Пан Сергій Христенко насправді дуже обурений ситуацією й вважає несправедливими й недопустимими подібні рішення. Каже, що «Інваспорт» дає можливість людям з інвалідністю розвиватися, удосконалювати свою спортивну майстерність, соціально та психологічно адаптуватися…

— Ми не ділимо людей на категорії. І я вважаю несправедливим рішення волинців, що в змаганнях можуть брати участь лише спортсмени з синдромом Дауна. Чому при цьому повинні страждати інші категорії людей з порушеннями розвитку?

Фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту» Валерій Лекумович продовжує:

— Всесвітня Спеціальна Олімпіада завжди послуговувалася принципами гуманізму у своїй роботі. Незрозуміло, чому наразі керівники відступили від цих принципів і проявили дискримінацію стосовно кременчужан, вже не говорячи, що порушений регламент змагань. У підготовку спортсменів нашого міста були вкладені чималі кошти. Дуже прикро, що сталася така ситуація й керівники обласних відділень СОУ підкорилися дискримінаційним закликам.

«Як пояснити сину, чому він не може поїхати на змагання?»

Світлана Зеркаль, мати 17-річного спортсмена, призера минулорічних Всеукраїнських змагань з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України у Вінниці Даніла Зеркаля не розуміє цієї градації:

— Чому інші спортсмени, що пів року готувалися до цього старту, не можуть брати участь в Олімпіаді? Ганебно робити таке у відношенні до людей із вадами розумового розвитку.

Даніл Зеркаль

Петро Зеркаль, батько Даніла та громадський тренер з легкої атлетики РСК «Спешиал Олімпік» вважає, що у цій ситуації винен особисто виконавчий директор СОУ:

— Хочу констатувати факт, що більшість заходів, які ним проводяться, і в яких ми з командою брали участь, проходять за майже однаковим сценарієм. Це низький рівень суддівства, часто відсутність необхідного знаряддя, несправедливе суддівство, зверхнє ставлення до представників команд та недружніх учасників тощо. Тому я не здивований. Але як я це поясню своєму синові та іншим спортсменам?

Тетяна Білик

Тетяна Білик, волонтерка та спортсменка ПОВП ВГО «Спеціальна Олімпіада України», кандидат у майстри спорту з легкої атлетики вже 15 років бере участь у Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України:

— Ніколи не було жодних проблем. Я не розумію, чому цього разу я не можу взяти участь у них?

Яна Швидь

Яна Швидь, ветеран Спеціальної Олімпіади України, чемпіонка Спеціальних літніх Олімпійських ігор 2003 року в Дубліні (Ірландія) півтора року тому з мамою повернулись із Чорногорії й відновила заняття спортом.

— У червні минулого року я була запрошена як почесна гостя на семінар рухової активності СОУ в Кременчуці, на якому Андрій Підварко був присутній. Ми дуже тепло привітали одне одного, бо знайомі ще з Ірландії. Мені особисто в участі у цих змаганнях не відмовили, бо в мене синдром Дауна, але чому інші мої друзі по команді не можуть поїхати? А без команди я не поїду! Я не чекала такого ставлення до нас.

Надія Давидова, мати 13-річного Ярослава Давидова, який сподівався дебютувати на Всеукраїнських змаганнях і планував взяти участь у штовханні ядра 4 кг, бігу на 50 м та змішаній естафеті 4×100 м, дуже засмучена.

— Ця ситуація вкрай неприємна для нашої родини, тому що Ярік наполегливо готувався до свого дебюту. Дуже прикро, що навіть дітей з інвалідністю намагаються поділити на гідних та «ні» без усіляких спортивних принципів. Я бачу на власні очі порушення канонів сучасного Олімпійського руху, тим більше, що для таких дітей потрібно враховувати духовні, моральні та ментальні особливості.

На жаль, команда Кременчука не потрапила на змагання, але ж правління ГО КДЮЦС «Оріяна» звернулося з листом до Федерації легкої атлетики України, у якому виклало цю парадоксальну ситуацію і попросило Президента Федерації Ольгу Саладуху втрутитися.

Чи це допоможе, покаже час.