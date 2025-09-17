Кременчуцьким спортсменам з інтелектуальними порушеннями відмовили в участі у Спеціальній Олімпіаді України

В редакцію «Кременчуцького Телеграфа» звернулися обурені батьки й опікуни спортсменів з інтелектуальними порушеннями та фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту» Валерій Лекумович. Звернення стосувалося Всеукраїнських змагань з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України, запланованих на 18-19 вересня в Луцьку
Виявилося, що кременчуцьку команду у складі Ярослава Давидова (14 років), Даніла Дзеркаля (17 років), Тетяни Білик (30 років) та Яни Швидь (46 років) не допустили до участі в Олімпіаді. Щобільше, організатори в категоричній формі попередили — якщо наша команда приїде у Луцьк, мандатна комісія все одно не дасть «добро» на їх участь у змаганнях.
За словами президента РСК «Спешиал Олімпік» Кременчука Сергія Христенка, причиною відмови стало рішення оргкомітету про те, що в цьому році в змаганнях можуть брати участь тільки спортсмени з синдромом Дауна.
Тобто підготовка спортсменів РСК «Спешиал Олімпік» м. Кременчука до вище згаданих змагань була марною.
Для всіх учасників команди дана новина стала справжнім ударом, адже всі четверо серйозно готувалися до змагань.
11 серпня цього року було погоджено Регламент проведення Всеукраїнських змагань з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України (СОУ). Метою та завданням змагань «є розвиток адаптивного спорту і фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з відхиленнями у розумовому розвитку…» Згідно з регламентом, «до участі у змаганнях допускаються спортсмени з відхиленнями у розумовому розвитку, які є членами СОУ і представляють громадські організації чи клуби осіб з інвалідністю внаслідок відхилень у розумовому розвитку, заклади освіти чи будинки-інтернати (або які закінчили ці заклади) та мають дозвіл лікаря на участь у цьому турнірі».
Він додав, що таким чином керівництво ВГО «Спеціальна Олімпіада України» дало зрозуміти, що регламент не є обов’язковим для виконання організаторами змагань.
За його словами, ані листування, ані звернення не дали результату. І хоч виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України Підварко ніби погодився, щоб кременчуцька команда у первинному складі взяла участь у змаганнях, керівниця Волинського обласного відокремленого підрозділу ВГО «Спеціальна Олімпіада України» Катерина Свіщєва офіційно повідомила: »У зв’язку з тим, що у вашій команді є троє спортсменів, які не мають синдрому Дауна, команда не допускається до змагань».
Журналістам «Кременчуцького Телеграфа» виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України Андрій Підварко коментувати ситуацію з нашою командою не став. Порекомендував звернутися до кременчужанина Сергія Христенка. Що стосується Катерини Свіщєвої, вона взагалі відмовилася спілкуватися з журналістами нашого видання.
Пан Сергій Христенко насправді дуже обурений ситуацією й вважає несправедливими й недопустимими подібні рішення. Каже, що «Інваспорт» дає можливість людям з інвалідністю розвиватися, удосконалювати свою спортивну майстерність, соціально та психологічно адаптуватися…
Фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту» Валерій Лекумович продовжує:
Світлана Зеркаль, мати 17-річного спортсмена, призера минулорічних Всеукраїнських змагань з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України у Вінниці Даніла Зеркаля не розуміє цієї градації:
Петро Зеркаль, батько Даніла та громадський тренер з легкої атлетики РСК «Спешиал Олімпік» вважає, що у цій ситуації винен особисто виконавчий директор СОУ:
Тетяна Білик, волонтерка та спортсменка ПОВП ВГО «Спеціальна Олімпіада України», кандидат у майстри спорту з легкої атлетики вже 15 років бере участь у Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України:
Яна Швидь, ветеран Спеціальної Олімпіади України, чемпіонка Спеціальних літніх Олімпійських ігор 2003 року в Дубліні (Ірландія) півтора року тому з мамою повернулись із Чорногорії й відновила заняття спортом.
Надія Давидова, мати 13-річного Ярослава Давидова, який сподівався дебютувати на Всеукраїнських змаганнях і планував взяти участь у штовханні ядра 4 кг, бігу на 50 м та змішаній естафеті 4×100 м, дуже засмучена.
На жаль, команда Кременчука не потрапила на змагання, але ж правління ГО КДЮЦС «Оріяна» звернулося з листом до Федерації легкої атлетики України, у якому виклало цю парадоксальну ситуацію і попросило Президента Федерації Ольгу Саладуху втрутитися.
Чи це допоможе, покаже час.
Спеціальна Олімпіада — це найбільша у світі програма цілорічних спортивних тренувань та змагань для людей з інтелектуальними порушеннями. Заснована у 1968 році пані Юніс Кеннеді Шрайвер, сестрою президента США Джона Ф. Кеннеді. Спеціальна Олімпіада стала глобальним рухом, який зараз налічує до 3-ох мільйонів атлетів у більш ніж 200 країнах світу. Розвивається 26 олімпійських видів спорту. Кожні 4 роки проводяться Всесвітні Літні та Зимові Ігри Спеціальної Олімпіади.
На ХV Зимній Олімпіаді в 1988 році в Калгарі (Канада) була підписана Угода між Спеціальною Олімпіадою та Міжнародним Олімпійським Комітетом про право використання назви «Олімпіада» Спеціальною Олімпіадою. Уся діяльність СО будується «за принципами сучасного Олімпійського руху, але у більш широкому збагаченому вигляді, враховуючи духовні, моральні та ментальні якості людей з розумовою відсталістю».
Кожна країна має власну незалежну національну програму Спеціальної Олімпіади. Спеціальна Олімпіада України є однією з таких програм, яку реалізує наразі ВГО «Спеціальна Олімпіада України», яка має свої осередки приблизно у 16 областях України, Полтавський обласний осередок очолює Сергій Христенко.
За даними Всесвітньої Організації Здоров’я (ВОЗ) на 01.01.2025 року понад 120 мільйонів людей в усьому світі — це особи з вадами в розумовому розвитку. Ця кількість складає приблизно 1,5% від загальної кількості населення Землі. Це найбільш широко розповсюджена категорія людей з вадами в розвитку.
Люди з відхиленнями в розумового розвитку отримують підтримку на рівні значно нижчому середніх для соціуму показників в сфері отримання доступу до освіти, медичної допомоги і трудової занятості. Вони постійно зіштовхуються зі значними проблемами на шляху забезпечення особистої незалежності, засобами соціальної та трудової інтеграції, не говорячи вже про повноцінну участь в житті суспільства.
В найменш сприятливих умовах люди з вадами в розумовому розвитку примушені жити в постійному відриві від суспільства, при повному запереченні і пригніченні їх прав. Але в той же час понад 70% таких людей володіють навичками і здібностями функціонування на більш високому рівні, а суспільство цього не розуміє або просто цьому не сприяє.
