Закрите укриття мерії Кременчука під час масованої атаки РФ: що про це каже міська влада

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 843

Мережею ширилась інформація про закрите укриття будівлі виконавчого комітету Кременчука під час атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня. Міський голова Віталій Малецький заявив, що це «брехня»,, а людей, які про це стверджували в соцмережах, на камерах відеоспостереження виконкому не зафіксували. Про це він сказав під час засідання виконавчого комітету 8 вересня.

— У нас є відеокамери, на яких зафіксовано, що та жінка не підходила до виконкому, не намагалась нікуди зайти. У нас є журнал реєстрації людей, які були в укритті в ці дні. Є відеофіксація. Коли був обстріл, черговий відкрив двері (будівлі — ред.), — сказав Малецький.

Атака РФ по Кременчуку: що відомо

Внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.