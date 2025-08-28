«Він повернеться. Я знаю». Історія Юлії, яка чекає з полону свого чоловіка

Вона говорить про нього в теперішньому часі. Її голос ніжний, хоча душа кричить від болю. Вона продовжує щодня надсилати йому повідомлення. Розмовляє з ним на сторінках свого акаунту в соцмережах. Розповідає, як минув день, і будує плани. Її віра — як броня. Це історія про любов, яка не знає слова «кінець»

14 лютого. День, коли всі купували квіти й шукали подарунки для коханих, Юлія Якущенко з Донеччини проводжала чоловіка Дениса на роботу — як завжди, вранці, швидко, без довгих прощань. Було 6:15. Уже через двадцять хвилин він зателефонував:

«Я в ТЦК. Підійшла машина, вийшли військові. Запропонували поїхати».

Цей день вони згадують і досі. Точніше — згадує Юлія. Бо більше вона його не бачила. Звичне життя закінчилося в одну мить.

— Того ж дня я одразу поїхала туди, в ТЦК. Але мене не впустили. Просто чекала. До вечора дізналася: його вже везуть на навчання, — згадує вона.

Потім — Житомир, навчальний центр, і вже у квітні — передова. 79-та бригада, Покровський напрямок, бойове завдання, окопи.

Він пішов на завдання 19 квітня, а вже 23-го Юлії сказали: «Гарних новин немає. Зник безвісти 21-го». Тієї миті світ зупинився.

— Я не чекала дзвінка — сама пішла до ТЦК. Мені навіть не повідомили. Просто пішла — і дізналася. І з того дня почалася інша реальність — без відповіді, без тіла, без права на спокій.

Бо тиша — страшніша за смерть. Тиша не дає ховати, не дає плакати, не дає навіть згадувати.

— Я не вірю, що його немає. Його не знайшли. Тіла немає. Речей — теж. Але ж він був в окопі. Був обстріл. Позицію зрівняли з землею. А потім — окупація. Усе. Зв’язку нема. Але я знаю: він живий. Він у полоні.

Коли мова заходить про віру, Юлія ніби перетворюється. Її голос стає твердим, впевненим. У ньому немає жодного сумніву.

— Якщо не вірити — що залишається? Я живу лише завдяки думці, що він повернеться. Пишу йому повідомлення, надсилаю голосові. Розповідаю, як минає день. І повторюю: я чекаю. Я тут. Я мушу бути. Бо хто зустріне його, як не я?

Любов, яку не зламати

Їхній доньці Мирославі — п’ять. Вона знає, що тато «на роботі». Що він «скоро приїде». І навіть іноді рахує: «ще сім, шість, п’ять днів… і тато буде вдома».

— Вона дуже чутлива. У день, коли я дізналася про зникнення Дениса, вона прокинулася зранку й плакала. Сказала, що їй снився тато. Що в тому сні хтось стріляв у мене. Я тоді ще нічого не знала. Але її сльози мене налякали.

Після того були ще сни. Дитина бачить його у формі, чує його голос. Каже: тато «закінчить війну», «зб’є всі ракети» і приїде.

— Найважчим був перший місяць. Коли не можеш дихати. Коли не хочеш вставати з ліжка. Але мусиш. Бо якщо не ти — то хто? Ти одна. І це правда. У таких історіях ти завжди один.

Пошук речей Дениса — ще один біль. Після зникнення їй надіслали… сумку з вологими серветками. Без документів, без фото, без листів. Хоча вона знала — там були їхні листи, фото з Мирославою, паспорт.

— Я телефонувала щодня. Кожного дня питала: знайшли речі? Знайшли? Ні? І потім — знайшли. Але це нормально? Це ж не про героїчну державу. Це про те, що навіть за речі треба боротися.

Коли все валиться — люди діляться на тих, хто поруч, і тих, хто зникає.

— Багато знайомих просто зникли. А поруч з’явилися ті, кого я майже не знала. І зараз саме вони — моя опора. Є інші жінки, які також чекають. Ми стали родиною. Не втомлюся повторювати: зрозуміти наш біль зможе лише той, хто переживає те саме.

Через знайому дівчину, яка живе поруч із місцями обміну полонених, Юлія передає фотографії Дениса. Вона розклеює їх, показує звільненим. Хтось, можливо, впізнає. Згадає. Скаже, що бачив його в СІЗО чи госпіталі. Кожна дрібниця — як повітря. Надія тримається навіть на клаптику газети.

Жінки, які чекають

Через соцмережі Юлія знаходить тих, хто в подібній ситуації. Інші жінки, інші мами. Всі вони стоять на мітингах, тримають плакати зі словами: «Мій чоловік — не просто зник. Він — є. Десь там». Їх ніхто не готував до цієї ролі. Але тепер вони не мають права мовчати.

У Кременчуці, де вона нині живе як переселенка з Донеччини, Юлія вперше відчула справжню підтримку. «Це місто стало мені рідним. Тут я знайшла нову родину — людей, які розуміють без слів. Тих, хто не питає зайвого. Просто поруч».

Мітинги, які організовують дружини та родичі зниклих, — ще одна форма боротьби. Проти забуття.

— Люди мають розуміти: ми не бажаємо нікому опинитися на нашому місці. Але кожен має знати, що таке може трапитися. Сьогодні ми тут стоїмо з плакатами. А завтра — можете стояти ви.

Випробування на міцність

До Юлії вже звертаються інші жінки, чиї кохані також зникли безвісти на війні. Питають: куди йти, що писати, як оформлювати документи. Але вона не хоче бути порадницею.

— Я проживаю чужий біль, як свій. Іноді здається, що всього цього не витримаю. Я, звісно, ділюся всім, що знаю, стараюся допомогти, але я хочу, щоб таких звернень було якнайменше. Хочу, щоб не було кого рятувати. Щоб не було потреби. Нехай усі повернуться живими — і ми просто видалимо всі ці чати, усі ці групи.

— Мені здається, що коли Денис повернеться — ми почнемо життя з нуля. Я буду обіймати його, і ми просто мовчки сидітимемо на кухні, пити чай, дивитися на доньку. І більше нам нічого не треба. Ні світла, ні музики. Просто — бути поруч.

Вона не каже «якщо повернеться». Вона каже — коли. Бо справжня любов не питає дозволу на віру. Вона просто тримає тебе на ногах, навіть коли земля під тобою тріщить.

У цій історії є біль, якого не описати словами. Але є — віра. І любов, що не зникає.

«Все буде добре. Я знаю, він повернеться. Просто треба трохи почекати».

#Яскучила! — новий медіа-проєкт «Кременчуцького Телеграфа». Він про почуття. Про жінок, які щодня чекають звістки. Про матерів, що моляться за синів. Про дітей, які засинають із татусевою світлиною в руках.

#Яскучила! — проєкт про те, як звучить любов, коли вона на відстані й з небезпекою для життя.

Ми розповідатимемо історії дружин, матерів, дітей, сестер й братів, які живуть в очікуванні повернення з війни найрідніших. Й постійно повторюють: «Я скучила… дуже».

Якщо ви хочете взяти участь у проєкті, телефонуйте +380981248490 або пишіть у тг.