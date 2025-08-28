«Він повернеться. Я знаю». Історія Юлії, яка чекає з полону свого чоловіка

Вона говорить про нього в теперішньому часі. Її голос ніжний, хоча душа кричить від болю. Вона продовжує щодня надсилати йому повідомлення. Розмовляє з ним на сторінках свого акаунту в соцмережах. Розповідає, як минув день, і будує плани. Її віра — як броня. Це історія про любов, яка не знає слова «кінець»
14 лютого. День, коли всі купували квіти й шукали подарунки для коханих, Юлія Якущенко з Донеччини проводжала чоловіка Дениса на роботу — як завжди, вранці, швидко, без довгих прощань. Було 6:15. Уже через двадцять хвилин він зателефонував:
Цей день вони згадують і досі. Точніше — згадує Юлія. Бо більше вона його не бачила. Звичне життя закінчилося в одну мить.
Потім — Житомир, навчальний центр, і вже у квітні — передова. 79-та бригада, Покровський напрямок, бойове завдання, окопи.
Він пішов на завдання 19 квітня, а вже 23-го Юлії сказали: «Гарних новин немає. Зник безвісти 21-го». Тієї миті світ зупинився.
Бо тиша — страшніша за смерть. Тиша не дає ховати, не дає плакати, не дає навіть згадувати.
Коли мова заходить про віру, Юлія ніби перетворюється. Її голос стає твердим, впевненим. У ньому немає жодного сумніву.
Їхній доньці Мирославі — п’ять. Вона знає, що тато «на роботі». Що він «скоро приїде». І навіть іноді рахує: «ще сім, шість, п’ять днів… і тато буде вдома».
Після того були ще сни. Дитина бачить його у формі, чує його голос. Каже: тато «закінчить війну», «зб’є всі ракети» і приїде.
Пошук речей Дениса — ще один біль. Після зникнення їй надіслали… сумку з вологими серветками. Без документів, без фото, без листів. Хоча вона знала — там були їхні листи, фото з Мирославою, паспорт.
Коли все валиться — люди діляться на тих, хто поруч, і тих, хто зникає.
Через знайому дівчину, яка живе поруч із місцями обміну полонених, Юлія передає фотографії Дениса. Вона розклеює їх, показує звільненим. Хтось, можливо, впізнає. Згадає. Скаже, що бачив його в СІЗО чи госпіталі. Кожна дрібниця — як повітря. Надія тримається навіть на клаптику газети.
Через соцмережі Юлія знаходить тих, хто в подібній ситуації. Інші жінки, інші мами. Всі вони стоять на мітингах, тримають плакати зі словами: «Мій чоловік — не просто зник. Він — є. Десь там». Їх ніхто не готував до цієї ролі. Але тепер вони не мають права мовчати.
У Кременчуці, де вона нині живе як переселенка з Донеччини, Юлія вперше відчула справжню підтримку. «Це місто стало мені рідним. Тут я знайшла нову родину — людей, які розуміють без слів. Тих, хто не питає зайвого. Просто поруч».
Мітинги, які організовують дружини та родичі зниклих, — ще одна форма боротьби. Проти забуття.
До Юлії вже звертаються інші жінки, чиї кохані також зникли безвісти на війні. Питають: куди йти, що писати, як оформлювати документи. Але вона не хоче бути порадницею.
Вона не каже «якщо повернеться». Вона каже — коли. Бо справжня любов не питає дозволу на віру. Вона просто тримає тебе на ногах, навіть коли земля під тобою тріщить.
У цій історії є біль, якого не описати словами. Але є — віра. І любов, що не зникає.
#Яскучила! — новий медіа-проєкт «Кременчуцького Телеграфа». Він про почуття. Про жінок, які щодня чекають звістки. Про матерів, що моляться за синів. Про дітей, які засинають із татусевою світлиною в руках.
#Яскучила! — проєкт про те, як звучить любов, коли вона на відстані й з небезпекою для життя.
Ми розповідатимемо історії дружин, матерів, дітей, сестер й братів, які живуть в очікуванні повернення з війни найрідніших. Й постійно повторюють: «Я скучила… дуже».
Якщо ви хочете взяти участь у проєкті, телефонуйте +380981248490 або пишіть у тг.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.