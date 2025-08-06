Керівника Козельщинської громади підозрюють у службовій недбалості: що про це відомо

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 167

Очільника Козельщинської громади Олександра Троцького підозрюють у службовій недбалості. На місці роботи проводились обшуки. Правоохоронці клопотали про обрання запобіжного у вигляді застави на суму понад 60 тис. грн, а також про його відсторонення з посади. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів голова громади Олександр Троцький.

За його словами, справа стосується спільного проєкту з Полтавською обласною радою, який планували реалізувати у рамках конкурсу розвитку громад у 2021 році. Від громади і облради виділили по 600 тисяч гривень на капітальний ремонт пішохідних доріжок у місцевому парку.

Він додає, що підрядник ТОВ «Будтрон» невчасно завіз гранітну бруківку — це сталось у грудні 2021 році.

— І вони говорять: «Ми ж вже бруківку купили, давайте ми її вам допоставимо». Частина вже була на комунальному підприємстві, у нас заскладована близько 340 квадратів. «І давайте ви нам компенсуєте кошти, бо ми ж вже заплатили за неї, вона привезена, частину ми вам довозимо. На умовах відповідального зберігання ми беремо на себе відповідальність, ми її зберігаємо і до вас довозимо», — каже Троцький.

Через початок повномасштабної війни у 2022-му реалізацію проєкту відклали, каже Троцький, тому громада і підрядник вирішили підписати договір про відповідальне зберігання бруківки.

— Ми підписуємо з ними договір, сплачуємо кошти у розмірі 855 тисяч гривень. Вони повинні довести ще близько 700 квадратів цієї бруківки. І проходить 22 рік, ми звертаємося у 23-му році вже до прокуратури, після того, як строки (договору — ред.) прострочено було цим підрядникам по її поверненню після відповідального зберігання. Прокуратура відкриває кримінальне провадження проти них. Вони перевозять 313 квадратів бруківки, а за іншу, тобто за ту, що не довозять, сплачують решту коштів. Повертають нам 329 960 гривень. Це відбувається 12 квітня 2024 року, — розповідає голова громади.

Спочатку слідство відкрило справу за ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем), але сьогодні перекваліфікували на ст. 367 (службова недбалість).

Олександр Троцький додає, що громада не отримала збитків. Нині громада має 650 м² плитки.

Він також спростував інформацію про завтрашнє судове засідання, на якому йому нібито мали обрати запобіжний захід.

Що кажуть правоохоронці

Торік Глобинська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно службової особи ТОВ «Будтрон». Чоловікові інкримінували заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України). Правоохоронці аналізували капітальний ремонт доріжок за понад 2 млн грн.

За даними слідства, у серпні 2021 року виконавчий комітет Козельщинської селищної ради та товариство, від імені якого діяв обвинувачений, уклали договір на капітальний ремонт пішохідних доріжок на території парку в Козельщині.

Наприкінці 2021 року чоловік вніс до акта виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, завищивши обсяги та вартість робіт попри те, що ремонт не був виконаний. Після виконавчий комітет безпідставно перерахував товариству понад 855 тис. грн бюджетних коштів, розповіли у прокуратурі.

Втім вже у березні цьогоріч з ухвали суду стало відомо, що Горішньоплавнівський міський суду дозволив групі слідчих та прокурорів тимчасовий доступ до документів, пов’язаних із будівництвом пішохідних доріжок у парку «26 вересня 1943 року» в Козельщині.

Розслідування тривало в межах кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Нагадаємо, на початку року голові однієї із селищних рад Кременчуцького району вручили підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Як стало відомо пізніше, мова йшла про голову Градизької громади Мирослава Носу.

За даними слідства, упродовж жовтня 2022 — травня 2023 років селищний голова за бюджетні кошти за цінами, значно вищими ринкових, закупив навантажувач та 4 мікроавтобуси. Усі тендери проводилися для єдиного учасника, якого визнавали переможцем. Як наслідок, територіальній громаді спричинено збитків на понад 1,5 млн грн.

Своєю чергою, Носа заперечує результати експертизи від правоохоронців, які проводились в рамках розслідування, і додає, що ціни на техніку були ринковими на момент купівлі.