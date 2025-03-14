Поліція продовжує розслідувати справу з ремонтом доріжок у парку в Козельщині

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Слідчі отримали дозвіл на вилучення протоколів огляду, інвентаризаційних документів, тендерних рішень та кошторисних розрахунків, які можуть бути доказами у справі

Слідчий суддя Комсомольського міського суду дозволив групі слідчих та прокурорів тимчасовий доступ до документів, пов’язаних із будівництвом пішохідних доріжок у парку «26 вересня 1943 року» в Козельщині. Про це йдеться в ухвалі суду.

Розслідування триває в межах кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Слідчі отримали дозвіл на вилучення протоколів огляду, інвентаризаційних документів, тендерних рішень та кошторисних розрахунків, які можуть бути доказами у справі.

Водночас суд частково відмовив у задоволенні клопотання, однак деталі цього рішення не розголошуються. Було складено протоколи огляду території парку та автомобіля, на який завантажували будівельні матеріали. Слідство триває.

Додамо, що торік Глобинська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно службової особи одного з приватних товариств Кременчука.

Чоловікові інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України). Правоохоронці аналізували капітальний ремонт доріжок за понад 2 млн грн.

За даними слідства, у серпні 2021 року виконавчий комітет Козельщинської селищної ради та товариство, від імені якого діяв обвинувачений, уклали договір на капітальний ремонт пішохідних доріжок на території парку в Козельщині.

Наприкінці 2021 року чоловік вніс до акта виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, завищивши обсяги та вартість робіт попри те, що ремонт не був виконаний. Після виконавчий комітет безпідставно перерахував товариству понад 855 тис. грн бюджетних коштів, розповіли у прокуратурі.