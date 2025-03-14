Неподалік Кременчука виявили африканську чуму свиней

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 344 Коментарів: 1

13 березня у селищі Власівка ввели карантин через спалах африканської чуми свиней. Про це повідомив міський голова Світловодська Андрій Маліцький 13 березня.

Нині на визначеній території, зокрема, триває жорсткий контроль за переміщенням тварин, проводять дезінфекційні заходи. Місцеві служби вже розпочали реалізацію комплексу протиепідемічних заходів, розповів Маліцький.

Нагадаємо, у вересні торік від африканської чуми загинула свиня на території Веселоподільської дослідно-селекційної станції, що у Семенівській громаді на Кременчуччині.