Кременчуківці чули вибухи

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12 липня, близько 00.15, у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Ймовірно працювала протиповітряна оборона. У Повітряних силах попереджали про рух російських безпілотників на Полтавщині, курсом на північно-західний напрямок.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.