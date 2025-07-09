Від дизайнери до цілительки: шлях Юлії Васильок до тайського масажу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 101

З ранньої юності Юлія Васильок (Васильченко) мріяла про дизайнерство. Їй подобалось шити, створювати щось нове, несхоже на те, що є у інших. Вона вступила вчитися, успішно закінчила вуз, але практики не вийшло — у Кременчуці не було на той час попиту на професію дизайнера. Тож молода дівчина вирішила змінити напрямок — закінчила курси масажу у кременчуцькому медичному коледжі.

— Хоча на масаж були натяки ще у дитинстві. Мені було сім рочків. Я часто хворіла і лежала в лікарні по три місяці. В палату приходили діти і я їм робила масаж. Звичайні «рейки-рейки, шпали-шпали», але всі чомусь ходили… Мабуть, щось вже тоді було в моїх маленьких ручках, — згадує жінка.

Кілька років вона робила загальний лікувальний масаж, продовжувала вивчати нові техніки. Освоїла акупунктурний масаж.

Паралельно вчилася на економічному факультеті, після закінчення якого працювала бухгалтеркою, проте мріяла розвиватися в масажній справі — хотіла освоїти тантричний (з використанням енергетичних потоків) масаж.

— У Кременчуці не було майстра-викладача, тож я поїхала в Київ, навчилася спочатку масажу тригерної точки, потім мануальній терапії, й згодом дізналася про тайський масаж. Мені його порекомендували, як технологію глибокого пропрацювання. В той час для мене це було актуально, бо захворіла мама й я шукала техніку, яка допоможе відновити її сили.

Шість років тому пані Юлія вперше потрапила на фестиваль тайського масажу, де познайомилася з Михайлом Шагаровським, Сергієм Пилипцем, які передали свої знання й навчили використання техніки.

— Попри те, що я займалася спортом, йогою, навіть працювала фітнес-інструктором, виявилося, що у мене не готові м’язи до тайського масажу. Я почала розтягувати їх. Це було не просто неприємно, а навіть боляче, проте мене не зупиняло. Я займалася кожного дня, щоб досягти результату. Підготувавши себе, почала відпрацьовувати техніку. Першим «клієнтом» був мій рідний брат.

Що таке тайський масаж

Це традиційна форма лікувального масажу, яка практикується в Таїланді протягом тисячоліть. Вважається, що техніка зародилася в Індії за часів Будди, а потім поширилася в Азії, де еволюціонувала в те, що зараз ми називаємо тайським масажем.

Наразі він вважається найпопулярнішою формою альтернативної медицини, що практикується в Таїланді.

Тайський масаж має деякі спільні риси із західними техніками масажу, але через те, що терапевт розтягує тіло, використовує руки і ноги для тиску та застосовує йогівські рухи, його ще називають «йогою для ледачих».

— Пасивне розтягування допомагає розкрити тіло, сприяє підвищенню гнучкості та зняттю напруги в суглобах і м’язах. В тайському масажі процес відбувається на килимку на підлозі. Також не потрібно роздягатись — весь сеанс відбувається в одязі.

Не існує рекомендацій щодо того, як часто й довго можна (або потрібно) робити тайський масаж. Пані Юлія робить масаж годину — півтори, наприкінці яких використовує «співаючі чаші» та інші чудові музичні інструменти для повного розслаблення.

Каже, комусь вистачає раз на місяць для повного розвантаження, комусь потрібно раз на тиждень — для лікування.

— Крім того, я завжди раджу вправи, які допоможуть відновитися й покращити здоров’я, даю рекомендації, розповідаю й показую, як робити дієвий самомасаж.

У фахівчині немає потоку людей, і це для неї дуже важливо. Каже, це усвідомлене рішення, бо до кожної людини ставиться перш за все, як до особистості, вивчає її, хоче проникнути й справді допомогти.

Серед постійних клієнтів, багато тих, хто займається йогою й розуміються на духовних практиках. Є й ті, хто приходить дізнатися більше про тайський масаж, бо багато взагалі не сприймає нічого, крім звичайного масажу на столі з маслом.

— Тайський глибоко проникає, до кісток. Він ще й про енергетику. Але немає такого поняття, як «погана енергетика». У нас єдине поле. І якщо ти несеш любов, то людина, яка не поділяє такі думки, не зможе довго залишатися поруч з тобою.

Тайський масаж базується на концепції, що тіло має 10 основних енергетичних ліній, які називаються сен-лініями. Цими лініями енергія рухається і передається всім тілом. Вважається, коли потік енергії блокується, це може призвести до дисфункції організму, дискомфорту та болю. Тож головна мета тайського масажу — відкрити та вивільнити енергії між цими лініями.

— Час від часу я роблю майстер-класи. Коли тільки починала, ставила за мету навчити людей, котрі живуть понад 10 років разом й вже не хочуть цілуватися, обійматися, робити один одному тайський масаж. Він повертає ці тактильні приємні відносини. Мені хотілося, щоб оці пари масажувати один одного, м’яли і лягали відпочивати задоволені.

Юлія Васильок тісно знайома й використовує медитації, дихальні практики кундаліні. На собі практикувала сирохарчування, веганство, роздільне харчування, голодування, аскези. Вивчала германську нову медицину — це інноваційна медична парадигма, яка висвітлює зв’язок між психікою і фізичним здоров’ям.

— Скажемо так, працюю не тільки з тілом, але й з енергією, з душею. Я не хочу бути бізнесменом, я хочу бути цілителем. Хочу нести людям знання про те, що більше уваги треба приділяти своєму тілу. Воно наш храм й воно в нас одне, як і життя.

Корисні факти про тайський масаж

У ході досліджень вчені виявили, що тайський масаж сприяє покращенню гнучкості та збільшує амплітуди рухів завдяки покращенню кровообігу і постачання більшої кількості кисню до м’язів.

Якщо ти страждаєш від мігрені або сильного головного болю, який виникає від напруги, традиційний тайський масаж може допомогти полегшити ці неприємні симптоми. Дослідження показують, що, якщо у тебе болить верхня або нижня частина спини, тайський масаж може допомогти зменшити біль. Багато в чому це пов’язано з позами йоги та різними скручуваннями, які використовує цей вид масажу.

Інші дослідження показали, що тайський масаж зменшує біль у спині, пов’язаний з тригерними точками — напруженими, болючими м’язовими скупченнями у верхній частині спини.

Одним із найприємніших ефектів масажної терапії є відчуття спокою та повного розслаблення. Навіть якщо під час масажу було боляче, на завершальному етапі все одно повністю розслабишся.

До переваг також відносять покращення сну, приплив енергії, покращення процесів травлення.

Розслаблення в поєднанні з енергійним і підбадьорливим ефектом тайського масажу дає відчуття психічного і фізичного відновлення.

Кому не можна

Хоча тайський масаж має багато переваг для здоров’я, він також має свої протипокази.

Через його вплив на систему кровообігу слід проконсультуватися з лікарем людям з такими захворюваннями:

високий кров’яний тиск;

діабет;

серцеві захворювання;

захворювання, що впливають на хребет, зокрема остеопороз та неврологічні захворювання;

неврологічні захворювання, що вражають спинний мозок;

ішемічна хвороба серця.

Взагалі слід відмовитися, якщо присутні такі проблеми зі здоровʼям: