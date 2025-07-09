Від дизайнери до цілительки: шлях Юлії Васильок до тайського масажу

З ранньої юності Юлія Васильок (Васильченко) мріяла про дизайнерство. Їй подобалось шити, створювати щось нове, несхоже на те, що є у інших. Вона вступила вчитися, успішно закінчила вуз, але практики не вийшло — у Кременчуці не було на той час попиту на професію дизайнера. Тож молода дівчина вирішила змінити напрямок — закінчила курси масажу у кременчуцькому медичному коледжі.
Так почався її новий професійний шлях.
Кілька років вона робила загальний лікувальний масаж, продовжувала вивчати нові техніки. Освоїла акупунктурний масаж.
Паралельно вчилася на економічному факультеті, після закінчення якого працювала бухгалтеркою, проте мріяла розвиватися в масажній справі — хотіла освоїти тантричний (з використанням енергетичних потоків) масаж.
Шість років тому пані Юлія вперше потрапила на фестиваль тайського масажу, де познайомилася з Михайлом Шагаровським, Сергієм Пилипцем, які передали свої знання й навчили використання техніки.
Це традиційна форма лікувального масажу, яка практикується в Таїланді протягом тисячоліть. Вважається, що техніка зародилася в Індії за часів Будди, а потім поширилася в Азії, де еволюціонувала в те, що зараз ми називаємо тайським масажем.
Наразі він вважається найпопулярнішою формою альтернативної медицини, що практикується в Таїланді.
Тайський масаж має деякі спільні риси із західними техніками масажу, але через те, що терапевт розтягує тіло, використовує руки і ноги для тиску та застосовує йогівські рухи, його ще називають «йогою для ледачих».
Не існує рекомендацій щодо того, як часто й довго можна (або потрібно) робити тайський масаж. Пані Юлія робить масаж годину — півтори, наприкінці яких використовує «співаючі чаші» та інші чудові музичні інструменти для повного розслаблення.
Каже, комусь вистачає раз на місяць для повного розвантаження, комусь потрібно раз на тиждень — для лікування.
У фахівчині немає потоку людей, і це для неї дуже важливо. Каже, це усвідомлене рішення, бо до кожної людини ставиться перш за все, як до особистості, вивчає її, хоче проникнути й справді допомогти.
Серед постійних клієнтів, багато тих, хто займається йогою й розуміються на духовних практиках. Є й ті, хто приходить дізнатися більше про тайський масаж, бо багато взагалі не сприймає нічого, крім звичайного масажу на столі з маслом.
Тайський масаж базується на концепції, що тіло має 10 основних енергетичних ліній, які називаються сен-лініями. Цими лініями енергія рухається і передається всім тілом. Вважається, коли потік енергії блокується, це може призвести до дисфункції організму, дискомфорту та болю. Тож головна мета тайського масажу — відкрити та вивільнити енергії між цими лініями.
Юлія Васильок тісно знайома й використовує медитації, дихальні практики кундаліні. На собі практикувала сирохарчування, веганство, роздільне харчування, голодування, аскези. Вивчала германську нову медицину — це інноваційна медична парадигма, яка висвітлює зв’язок між психікою і фізичним здоров’ям.
У ході досліджень вчені виявили, що тайський масаж сприяє покращенню гнучкості та збільшує амплітуди рухів завдяки покращенню кровообігу і постачання більшої кількості кисню до м’язів.
Якщо ти страждаєш від мігрені або сильного головного болю, який виникає від напруги, традиційний тайський масаж може допомогти полегшити ці неприємні симптоми. Дослідження показують, що, якщо у тебе болить верхня або нижня частина спини, тайський масаж може допомогти зменшити біль. Багато в чому це пов’язано з позами йоги та різними скручуваннями, які використовує цей вид масажу.
Інші дослідження показали, що тайський масаж зменшує біль у спині, пов’язаний з тригерними точками — напруженими, болючими м’язовими скупченнями у верхній частині спини.
Одним із найприємніших ефектів масажної терапії є відчуття спокою та повного розслаблення. Навіть якщо під час масажу було боляче, на завершальному етапі все одно повністю розслабишся.
До переваг також відносять покращення сну, приплив енергії, покращення процесів травлення.
Розслаблення в поєднанні з енергійним і підбадьорливим ефектом тайського масажу дає відчуття психічного і фізичного відновлення.
Хоча тайський масаж має багато переваг для здоров’я, він також має свої протипокази.
Через його вплив на систему кровообігу слід проконсультуватися з лікарем людям з такими захворюваннями:
Взагалі слід відмовитися, якщо присутні такі проблеми зі здоровʼям:
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