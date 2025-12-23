Мирослава УКРАЇНСЬКА
Україна, Світ, Війна, Соціальний захист

Нова послуга в «Дії»: хто з ветеранів війни та як може отримати автоцивілку безкоштовно

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 127

 

Половину вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава

У застосунку «Дія» додали нову послугу для ветеранів і ветеранок. Йдеться про компенсацію страхування цивільноправової відповідальності — повернення коштів за сплату страхування онлайн. Про це повідомила пресслужба «Дії» у Facebook.

У публікації зазначається, що тепер ті, хто має статус учасника бойових дій (УБД), а також особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВ) можуть повернути кошти за страхування авто онлайн.

Як це працює

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава.

— Поліс стає абсолютно безкоштовним, а оформлення компенсації максимально простим та швидким, — зазначили в «Дії».

Хто саме може скористатися послугою

Громадянам пояснили, що подати заявку, щоб скористатися такою послугою в «Дії», можуть особи:

  • які мають посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку «Дія»;
  • чий договір автоцивілки оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
  • якщо об'єм двигуна автомобіля — до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).
  • якщо авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).

Як отримати компенсацію в «Дії»

Для того, щоб отримати компенсацію за страхування онлайн, потрібно:

  • оновити й зайти в «Дію»;
  • обрати «Сервіси», а в них перейти до «Ветеран PRO»;
  • обрати «Компенсація автоцивілки»;
  • зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);
  • вибрати «Дія.Картка» для зарахування коштів (або відкрити її в одному з банків-партнерів).
— Прозоро, швидко та без паперової тяганини. Дякуємо за ваш захист! — наголосили в «Дії».

Насамкінець українцям нагадали, що така послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

 

Нагадаємо, 5 березня ми писали, що ветеранам війни компенсують витрати на страхування цивільно-правової відповідальності.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12295-д, який передбачає компенсацію витрат на обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності (ОСЦПВ) для ветеранів війни, які є власниками транспортних засобів.

Річ у тому, що з 1-го січня 2025 року набув чинності Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3720-ІХ). Згідно з його нормами учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто, мають оформлювати обов’язкову автоцивілку, щоправда, з оплатою 50% її вартості.

Страхові суми за цим законом зросли майже вдвічі: виплати за пошкодження майна підвищилися зі 160 до 250 тис. грн, а за шкоду життю та здоров’ю — з 320 до 500 тис. грн. А з 2026 року максимальні виплати за шкоду життю зростуть до 1 млн грн на одну особу та до 20 млн грн на всіх постраждалих в одній ДТП. Виплати за пошкодження майна досягнуть 2 млн грн.

Автор: Віктор Крук
Теги: Дія ветерани війни страхування компенсація
