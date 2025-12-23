Нова послуга в «Дії»: хто з ветеранів війни та як може отримати автоцивілку безкоштовно

У застосунку «Дія» додали нову послугу для ветеранів і ветеранок. Йдеться про компенсацію страхування цивільноправової відповідальності — повернення коштів за сплату страхування онлайн. Про це повідомила пресслужба «Дії» у Facebook.
У публікації зазначається, що тепер ті, хто має статус учасника бойових дій (УБД), а також особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВ) можуть повернути кошти за страхування авто онлайн.
Як це працює
50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава.
Хто саме може скористатися послугою
Громадянам пояснили, що подати заявку, щоб скористатися такою послугою в «Дії», можуть особи:
Як отримати компенсацію в «Дії»
Для того, щоб отримати компенсацію за страхування онлайн, потрібно:
Насамкінець українцям нагадали, що така послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).
Нагадаємо, 5 березня ми писали, що ветеранам війни компенсують витрати на страхування цивільно-правової відповідальності.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12295-д, який передбачає компенсацію витрат на обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності (ОСЦПВ) для ветеранів війни, які є власниками транспортних засобів.
Річ у тому, що з 1-го січня 2025 року набув чинності Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3720-ІХ). Згідно з його нормами учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто, мають оформлювати обов’язкову автоцивілку, щоправда, з оплатою 50% її вартості.
Страхові суми за цим законом зросли майже вдвічі: виплати за пошкодження майна підвищилися зі 160 до 250 тис. грн, а за шкоду життю та здоров’ю — з 320 до 500 тис. грн. А з 2026 року максимальні виплати за шкоду життю зростуть до 1 млн грн на одну особу та до 20 млн грн на всіх постраждалих в одній ДТП. Виплати за пошкодження майна досягнуть 2 млн грн.
