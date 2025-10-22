Уночі російська армія атакувала Україну 405 ударними БпЛА та 28 ракетами — Повітряні сили ЗСУ

Силами ППО збито та подавлено 349 повітряних цілей противника
У ніч на 22 жовтня (з 19.00 21 жовтня) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу — 28 ракет (15 із них — «балістика») та 405 БпЛА різних типів. З них:
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Основний напрямок удару — Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:
— Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні близько 6.20 вибухи лунали і в Кременчуці. Попередньо на місто летіли російські безпілотники. Як стало відомо, російська армія атакувала нафтогазову промисловість. За повідомленням очільника Полтавської ОВА Володимира Когут, відбулися прямі влучання та падіння уламків повітряних цілей. Внаслідок цього пошкоджень зазнали об'єкти нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Унаслідок атаки сторож підприємства отримав акубаротравму (контузію — ред.) - чоловіка доставили до лікарні.
Раніше ми писали, що внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.
