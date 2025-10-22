Олена Шуляк
Уночі російська армія атакувала Україну 405 ударними БпЛА та 28 ракетами — Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 188

 

Силами ППО збито та подавлено 349 повітряних цілей противника

У ніч на 22 жовтня (з 19.00 21 жовтня) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу — 28 ракет (15 із них — «балістика») та 405 БпЛА різних типів. З них:

  • 405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда — ТОТ АР Крим (близько 250 із них — «Шахеди»);
  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — райони пусків: Брянська, Ростовська обл. (РФ), ТОТ Донецької обл.;
  • 9 крилатих ракет Іскандер-К — райони пусків: Курська, Воронезька обл. (РФ), ТОТ АР Крим;
  • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Ростовської обл. (РФ);
  • 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків — ТОТ Запорізької обл.).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару — Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

  • 333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 8 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти — телефони відповідальних у Кременчуці 

— Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! - йдеться в повідомленні.

У 2025 році РФ запустила по Україні в 11 разів більше БпЛА, ніж торік: скільки повітряних цілей збило українське ППО

 

Нагадаємо, сьогодні близько 6.20 вибухи лунали і в Кременчуці. Попередньо на місто летіли російські безпілотники. Як стало відомо, російська армія атакувала нафтогазову промисловість. За повідомленням очільника Полтавської ОВА Володимира Когут, відбулися прямі влучання та падіння уламків повітряних цілей. Внаслідок цього пошкоджень зазнали об'єкти нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Унаслідок атаки сторож підприємства отримав акубаротравму (контузію — ред.) - чоловіка доставили до лікарні.

Раніше ми писали, що внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА. 

Автор: Віктор Крук
