Уночі російська армія атакувала Україну 405 ударними БпЛА та 28 ракетами — Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 22 жовтня (з 19.00 21 жовтня) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу — 28 ракет (15 із них — «балістика») та 405 БпЛА різних типів. З них:

405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда — ТОТ АР Крим (близько 250 із них — «Шахеди»);

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — райони пусків: Брянська, Ростовська обл. (РФ), ТОТ Донецької обл.;

9 крилатих ракет Іскандер-К — райони пусків: Курська, Воронезька обл. (РФ), ТОТ АР Крим;

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Ростовської обл. (РФ);

4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків — ТОТ Запорізької обл.).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару — Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

8 крилатих ракет Іскандер-К;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

— Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 6.20 вибухи лунали і в Кременчуці. Попередньо на місто летіли російські безпілотники. Як стало відомо, російська армія атакувала нафтогазову промисловість. За повідомленням очільника Полтавської ОВА Володимира Когут, відбулися прямі влучання та падіння уламків повітряних цілей. Внаслідок цього пошкоджень зазнали об'єкти нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Унаслідок атаки сторож підприємства отримав акубаротравму (контузію — ред.) - чоловіка доставили до лікарні.

Раніше ми писали, що внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.