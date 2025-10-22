Внаслідок атаки РФ по Полтавщині постраждала людина — прокуратура

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 481

Під час удару пошкоджено майно, виникла пожежа

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали дронового удару по підприємствах нафтогазової галузі у Миргородському районі. Серед засобів ураження — безпілотники типу «Герань-2». Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки сторож підприємства отримав акубаротравму (контузію — ред), кажуть правоохоронці. Чоловіка доставили до лікарні.

Пошкоджено майно кількох підприємств. Пожежу, що виникла після удару, ліквідують рятувальники. На місці події працюють прокурори та слідчі управління СБУ в Полтавській області, які документують черговий воєнний злочин РФ.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Атака РФ по Полтавщині 22 жовтня: що ще відомо

За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, у регіоні зафіксували прямі влучання та падіння уламків повітряних цілей. Внаслідок цього пошкоджень зазнали об'єкти нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Вранці у Кременчуцькій громаді пролунала серія вибухів.