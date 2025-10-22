Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Внаслідок атаки РФ по Полтавщині постраждала людина — прокуратура

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 481

Під час удару пошкоджено майно, виникла пожежа

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали дронового удару по підприємствах нафтогазової галузі у Миргородському районі. Серед засобів ураження — безпілотники типу «Герань-2». Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки сторож підприємства отримав акубаротравму (контузію — ред), кажуть правоохоронці. Чоловіка доставили до лікарні.

Пошкоджено майно кількох підприємств. Пожежу, що виникла після удару, ліквідують рятувальники. На місці події працюють прокурори та слідчі управління СБУ в Полтавській області, які документують черговий воєнний злочин РФ.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Атака РФ по Полтавщині 22 жовтня: що ще відомо

За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, у регіоні зафіксували прямі влучання та падіння уламків повітряних цілей. Внаслідок цього пошкоджень зазнали об'єкти нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Вранці у Кременчуцькій громаді пролунала серія вибухів.

0
Автор: Телеграф
Теги: вибухи дрони
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх