На території АЗС в Лубенському районі знайшли тіло померлої людини — поліція встановлює обставини смерті

До Лубенського райвідділу поліції 21 жовтня близько 22.00 надійшло повідомлення, що на території АЗС поблизу села Новаки Лубенського району виявлено тіло невідомого чоловіка без ознак життя. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини та спеціалісти-криміналісти. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 38-річний мешканець сусідньої області. Попередньо, під час огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом слідчими поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Обставини та причини події зʼясовує слідство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.