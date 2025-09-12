Уряд затвердив Програму дій на 2025 рік: серед пріоритетів соціальний захист та пенсійна реформа

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 129

Кабінет міністрів України схвалив Програму дій на 2025 рік та передав її до Верховної Ради. Документ визначає чіткі цілі, пріоритети й індикатори виконання. Це конкретний план, який дозволяє відстежувати прогрес і робити державні рішення зрозумілими для громадян. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Серед чотирьох ключових напрямів реформ — безпека, економіка, гідність і відбудова. У сфері діяльності Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності:

запровадження нової моделі пенсійної системи;

боротьба з бідністю та оновлення соціальних стандартів;

осучаснення засад соціального захисту;

розвиток соціальних послуг;

перехід до адресної підтримки за потребами, а не за статусом;

протезування як подальший етап реабілітації (разом з МОЗ);

початок реалізації програми повернення українців додому;

розвиток послуг для прифронтових громад.

Ці напрями є частиною ширшої опори «Гідність», що передбачає підтримку ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей, людей з інвалідністю та вразливих груп.

— Соціальний захист у воєнний час — це гарантія збереження людей і їхнього потенціалу для відбудови країни. Наша мета — щоб кожен українець, який потребує допомоги, отримав її якісно та вчасно, — наголосив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Під час підготовки Програми уряд отримав понад 680 пропозицій від громадськості, бізнесу та експертів. Значну частину враховано у фінальному документі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Міністерство у справах ветеранів розповіло про можливості отримання безоплатних медичних послуг для ветеранів та ветеранок й про кроки, які для цього потрібно зробити.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, як ветеранам отримати безоплатне зубопротезування.