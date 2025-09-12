Уряд затвердив Програму дій на 2025 рік: серед пріоритетів соціальний захист та пенсійна реформа

Програма передбачає підтримку ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей, людей з інвалідністю та вразливих груп
Кабінет міністрів України схвалив Програму дій на 2025 рік та передав її до Верховної Ради. Документ визначає чіткі цілі, пріоритети й індикатори виконання. Це конкретний план, який дозволяє відстежувати прогрес і робити державні рішення зрозумілими для громадян. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.
Серед чотирьох ключових напрямів реформ — безпека, економіка, гідність і відбудова. У сфері діяльності Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності:
Ці напрями є частиною ширшої опори «Гідність», що передбачає підтримку ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей, людей з інвалідністю та вразливих груп.
Під час підготовки Програми уряд отримав понад 680 пропозицій від громадськості, бізнесу та експертів. Значну частину враховано у фінальному документі.
