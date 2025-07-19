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Як ветеранам отримати безоплатне зубопротезування

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 125

 

Хто може звернутися за безоплатним зубопротезуванням та що для цього потрібно

Для ветеранів та ветеранок доступні безоплатні послуги зуболікування та зубопротезування. Отримати їх можна у медзакладах, які уклали договори з НСЗУ, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Про це повідомляє Мінветеранів.

За послугою зуболікування безоплатно доступні:

  • первинний огляд;
  • рентгенологічні дослідження;    
  • лікування карієсу та його ускладнень;   
  • лікування травматичних та нетравматичних ушкоджень зубів;   
  • відновлення анатомічної форми зубів;    
  • видалення зубів;    
  • видалення конкрементів з поверхні зубів;    
  • шинування зубів;    
  • знеболення;    
  • невідкладна медична допомога у разі необхідності;
  • безбар’єрний доступ.

Кількість послуг і пролікованих зубів визначає лікар, враховуючи індивідуальні потреби, у межах суми до 24 952 грн.

Кроки для отримання послуг зуболікування: 

  • Звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ
  • Заповнити заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує  статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця)

Послуги зубопротезування доступні у 45 медзакладах України, що мають договір із НСЗУ за цим напрямом (переглянути на онлайн-мапі: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pilotnyi-proekt-zuboprotezuvannia-map)

До послуги зубопротезування входять:

  • обстеження пацієнта;
  • діагностика — огляд, рентген, ортопантомографія за показаннями;
  • виготовлення та встановлення — металокерамічні, бюгельні, акрилові, нейлонові протези, вкладки;
  • лікування — обробка опорних зубів; 
  • знеболення на всіх етапах;
  • корекція, полірування, адаптація до протезів.
  • невідкладна допомога у разі необхідності;
  • безбар’єрний доступ.

Кроки для отримання протезування:

  • Взяти направлення у стоматолога та звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ
  • Написати заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує  статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця)

Ветерани та ветеранки можуть за один раз отримати послуги зубопротезування на суму до 34 966 грн. Обсяг послуг і кількість зубів визначає стоматолог відповідно до потреб. Якщо ж згодом виникне потреба в протезуванні іншого зуба, можна повторно звернутися до лікаря, отримати направлення, і вартість нової послуги також буде оплачена державою в межах передбаченого фінансування.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: зубопротезування військовослужбовці ветерани
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