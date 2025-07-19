Як ветеранам отримати безоплатне зубопротезування

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 125

Хто може звернутися за безоплатним зубопротезуванням та що для цього потрібно

Для ветеранів та ветеранок доступні безоплатні послуги зуболікування та зубопротезування. Отримати їх можна у медзакладах, які уклали договори з НСЗУ, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Про це повідомляє Мінветеранів.

За послугою зуболікування безоплатно доступні:

первинний огляд;

рентгенологічні дослідження;

лікування карієсу та його ускладнень;

лікування травматичних та нетравматичних ушкоджень зубів;

відновлення анатомічної форми зубів;

видалення зубів;

видалення конкрементів з поверхні зубів;

шинування зубів;

знеболення;

невідкладна медична допомога у разі необхідності;

безбар’єрний доступ.

Кількість послуг і пролікованих зубів визначає лікар, враховуючи індивідуальні потреби, у межах суми до 24 952 грн.

Кроки для отримання послуг зуболікування:

Звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ

Заповнити заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця)

Послуги зубопротезування доступні у 45 медзакладах України, що мають договір із НСЗУ за цим напрямом (переглянути на онлайн-мапі: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pilotnyi-proekt-zuboprotezuvannia-map)

До послуги зубопротезування входять:

обстеження пацієнта;

діагностика — огляд, рентген, ортопантомографія за показаннями;

виготовлення та встановлення — металокерамічні, бюгельні, акрилові, нейлонові протези, вкладки;

лікування — обробка опорних зубів;

знеболення на всіх етапах;

корекція, полірування, адаптація до протезів.

невідкладна допомога у разі необхідності;

безбар’єрний доступ.

Кроки для отримання протезування:

Взяти направлення у стоматолога та звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ

Написати заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця)

Ветерани та ветеранки можуть за один раз отримати послуги зубопротезування на суму до 34 966 грн. Обсяг послуг і кількість зубів визначає стоматолог відповідно до потреб. Якщо ж згодом виникне потреба в протезуванні іншого зуба, можна повторно звернутися до лікаря, отримати направлення, і вартість нової послуги також буде оплачена державою в межах передбаченого фінансування.