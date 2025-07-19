Як ветеранам отримати безоплатне зубопротезування

Для ветеранів та ветеранок доступні безоплатні послуги зуболікування та зубопротезування. Отримати їх можна у медзакладах, які уклали договори з НСЗУ, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Про це повідомляє Мінветеранів.
За послугою зуболікування безоплатно доступні:
Кількість послуг і пролікованих зубів визначає лікар, враховуючи індивідуальні потреби, у межах суми до 24 952 грн.
Кроки для отримання послуг зуболікування:
Послуги зубопротезування доступні у 45 медзакладах України, що мають договір із НСЗУ за цим напрямом (переглянути на онлайн-мапі: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pilotnyi-proekt-zuboprotezuvannia-map)
До послуги зубопротезування входять:
Кроки для отримання протезування:
Ветерани та ветеранки можуть за один раз отримати послуги зубопротезування на суму до 34 966 грн. Обсяг послуг і кількість зубів визначає стоматолог відповідно до потреб. Якщо ж згодом виникне потреба в протезуванні іншого зуба, можна повторно звернутися до лікаря, отримати направлення, і вартість нової послуги також буде оплачена державою в межах передбаченого фінансування.
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