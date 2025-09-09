Ветерани можуть отримати безоплатне зуболікування та зубопротезування, протезування й пройти медогляд, — Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів нагадало про можливості отримання безоплатних медичних послуг для ветеранів та ветеранок й про кроки, які для цього потрібно зробити

Ветерани та ветеранки мають право на доступ до низки безоплатних медичних послуг. Зокрема, зуболікування та зубопротезування, протезування та проходження медогляду. Про це розповіли у Міністерстві у справах ветеранів України.

За послугою зуболікування безоплатно доступні:

первинний огляд;

рентгенологічні дослідження;

лікування карієсу та його ускладнень;

лікування травматичних та нетравматичних ушкоджень зубів;

відновлення анатомічної форми зубів;

видалення зубів;

видалення конкрементів з поверхні зубів;

шинування зубів;

знеболення;

невідкладна медична допомога у разі необхідності;

безбар’єрний доступ.

До послуги зубопротезування входять:

обстеження пацієнта;

діагностика — огляд, рентген, ортопантомографія за показаннями;

виготовлення та встановлення — металокерамічні, бюгельні, акрилові, нейлонові протези, вкладки;

лікування — обробка опорних зубів;

знеболення на всіх етапах;

корекція, полірування, адаптація до протезів.

невідкладна допомога у разі необхідності;

безбар’єрний доступ.

Кроки для отримання зуболікування або зубопротезування:

Звернутись до стоматолога для зуболікування.

Взяти у стоматолога направлення на зубопротезування та звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ.

Написати заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця).

Вартість послуг яку покриває держава:

зуболікування — до 24 952 грн за один зуб.

зубопротезування — до 34 966 грн за один зуб.

— У разі потреби в додатковому лікуванні, ветеран або ветеранка можуть звернутися повторно — і держава знову покриє вартість послуг, — зазначили у міністерстві.

Послуги зубопротезування доступні у 45 медзакладах України, що мають договір із НСЗУ за цим напрямом (переглянути, де вони знаходяться можна на онлайн-мапі)



Безоплатне протезування ветеранів і ветеранок

Ветерани та ветеранки можуть скористатись державною програмою безоплатного протезування.

Кроки для отримання протезування:

Отримати висновок одної з трьох комісій:

мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК);

експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

військово-лікарської комісії (ВЛК).

Подати заяву на протезування:

через Соціальний портал Мінсоцполітики, усі дані підтягнуться автоматично — посилання.

у ЦНАПі.

у територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю — посилання.

онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю ek-cbi.msp.gov.ua — у цьому ж кабінеті згодом зʼявиться направлення на протезування.

— у цьому ж кабінеті згодом зʼявиться направлення на протезування. до управління з питань соціального захисту населення територіальної громади.

до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

— Заяву можна подати незалежно від місця проживання — особисто, через працівника Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю або через соціального працівника закладу, де ви проходите лікування чи реабілітацію. Для отримання більш детальної інформації ви можете звернутися до фахівця з супроводу ветеранів, — пояснили у Мінветеранів.

Після отримання направлення — обрати підприємство.

Це можна зробити, користуючись переліком підприємств, або дашбордом.

Фахівці обраного підприємства знімуть усі заміри та підберуть виріб.

Отримати виріб

зробити примірку протезно-ортопедичного виробу;

вас навчатимуть користуватися виробом;

надаватимуть рекомендації щодо догляду та експлуатації.

Щоб отримати високофункціональний протез потрібні:

висновок, що підтверджує потребу в протезуванні, але якщо є документ, виданий ЛКК або ВЛК до 19.12.2024, отримувати висновок не потрібно;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

витяг із наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми.

Щоб отримати протез для занять спортом додатково потрібно:

лист Міноборони, МВС, Мінветеранів, Мінмолодьспорту про підтвердження участі учасника бойових дій у спортивних заходах та спортивних змаганнях;

копії протоколів спортивних заходів чи змагань, якими підтверджується заняття відповідним видом чи видами спорту.

— Держава покриває витрати на основі граничних цін. Для ветеранів ці суми — збільшені втричі, крім випадків із високофункціональними протезами. Якщо протез коштує дорожче, різницю можна доплатити самостійно або за допомогою інших джерел, — йдеться у роз’ясненні Мінветеранів.

Більш детальний перелік цін: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1003-19#n15 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-22#Text

Безоплатне медичне обстеження

Ветерани та ветеранки мають право на безоплатне медичне обстеження.

За направленням лікаря:

Потрібно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря — він надасть направлення — з таким документом лікування буде безоплатним.

У разі госпіталізації «швидкою»:

Якщо вас доставили до медичного закладу екстрено, медична допомога також буде безкоштовною — направлення не потрібне.

У невідкладному стані:

У разі самостійного звернення до лікарні в критичному стані — допомогу нададуть безоплатно, без направлення.

— В усіх випадках діє Програма медичних гарантій, — зауважили в міністерстві.

Що входить у пакет послуг медичного обстеження?

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);

загальний аналіз сечі, відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла);

глюкоза в цільній крові;

холестерин загальний.

Швидкі тести: на вагітність, на тропонін, на ВІЛ, на вірусні гепатити В і С, на антиген SARS-CoV-2 тощо.

— Якщо ж пацієнту потрібні інші лабораторні дослідження, сімейний лікар повинен надати електронне направлення, — пояснили в Мінветеранів.

Безоплатно гарантовані такі аналізи:

розгорнутий клінічний та біохімічний аналізи крові;

морфологічне дослідження клітин крові;

група крові і резус-фактор;

ліпідний профіль;

ревматологічні та гострофазові показники;

коагуляційний гемостаз;

низка вітамінів (А, В6, В9, В12, Д, Е);

глікозильований гемоглобін;

17-КС сечі;

кал на приховану кров і гельмінти;

дослідження спинномозкової рідини;

онкологічні маркери;

молекулярно-генетичні дослідження (для діагностики: гепатиту В і С, туберкульозу, новоутворень тощо)

вимірювання триптази крові;

низка бактеріологічних досліджень (бакпосів з вуха, носа, на стафілокок тощо);

імунологічні дослідження для виявлення інфекційних та неінфекційних захворювань;

цитологія:

гістологія;

низка гормональних аналізів (Т3, Т4, ТТГ, інсулін тощо).

Також ветерани та ветеранки мають право на безкоштовні аналізи під час лікування в стаціонарі. Тут направлення не потрібне:

електрокардіографія:

отоскопія;

пікфлоуметрія/спірометрія;

вимірювання гостроти зору.

Якщо у медичному закладі є відповідне обладнання, безоплатними будуть такі обстеження:

рентген, в тому числі компʼютерна томографія;

МРТ;

сцинтиграфія;

гастроскопія;

дуоденоскопія;

ректороманоскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

артроскопія;

гістероскопія;

бронхоскопія;

кольпоскопія;

електрокардіографія (ЕКГ);

електроенцефалографія (ЕЕГ);

спірографія;

холтерівське моніторування;

низка офтальмологічних досліджень (офтальмометрія, офтальмоскопія тощо);

дослідження слуху (аудіометрія, тимпанометрія тощо).

Дізнатися про заклади, в яких за направленням лікаря можна безкоштовно пройти лабораторні дослідження можна тут — «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій»

