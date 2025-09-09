Олена Шуляк
Здоров'я, Інформцентр для учасників АТО, Соціальний захист

Ветерани можуть отримати безоплатне зуболікування та зубопротезування, протезування й пройти медогляд, — Мінветеранів

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 209

 

Міністерство у справах ветеранів нагадало про можливості отримання безоплатних медичних послуг для ветеранів та ветеранок й про кроки, які для цього потрібно зробити

Ветерани та ветеранки мають право на доступ до низки безоплатних медичних послуг. Зокрема, зуболікування та зубопротезування, протезування та проходження медогляду. Про це розповіли у Міністерстві у справах ветеранів України.

За послугою зуболікування безоплатно доступні:

  • первинний огляд;
  • рентгенологічні дослідження;
  • лікування карієсу та його ускладнень;
  • лікування травматичних та нетравматичних ушкоджень зубів;
  • відновлення анатомічної форми зубів;
  • видалення зубів;
  • видалення конкрементів з поверхні зубів;
  • шинування зубів;
  • знеболення;
  • невідкладна медична допомога у разі необхідності;
  • безбар’єрний доступ.

До послуги зубопротезування входять:

  • обстеження пацієнта;
  • діагностика — огляд, рентген, ортопантомографія за показаннями;
  • виготовлення та встановлення — металокерамічні, бюгельні, акрилові, нейлонові протези, вкладки;
  • лікування — обробка опорних зубів;
  • знеболення на всіх етапах;
  • корекція, полірування, адаптація до протезів.
  • невідкладна допомога у разі необхідності;
  • безбар’єрний доступ.

Кроки для отримання зуболікування або зубопротезування:

  • Звернутись до стоматолога для зуболікування.
  • Взяти у стоматолога направлення на зубопротезування та звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ. 
  • Написати заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця).

Вартість послуг яку покриває держава: 

зуболікування — до 24 952 грн за один зуб.

зубопротезування — до 34 966 грн за один зуб.

— У разі потреби в додатковому лікуванні, ветеран або ветеранка можуть звернутися повторно — і держава знову покриє вартість послуг, — зазначили у міністерстві.

Послуги зубопротезування доступні у 45 медзакладах України, що мають договір із НСЗУ за цим напрямом (переглянути, де вони знаходяться можна на онлайн-мапі)

 
Безоплатне протезування ветеранів і ветеранок

Ветерани та ветеранки можуть скористатись державною програмою безоплатного протезування.  

Кроки для отримання протезування:

Отримати висновок одної з трьох комісій:

  • мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК);
  • експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;
  • лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);
  • військово-лікарської комісії (ВЛК).

Подати заяву на протезування:

  • через Соціальний портал Мінсоцполітики, усі дані підтягнуться автоматично — посилання
  • у ЦНАПі.
  • у територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю — посилання.
  • онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю ek-cbi.msp.gov.ua — у цьому ж кабінеті згодом зʼявиться направлення на протезування.
  • до управління з питань соціального захисту населення територіальної громади.
  • до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
— Заяву можна подати незалежно від місця проживання — особисто, через працівника Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю або через соціального працівника закладу, де ви проходите лікування чи реабілітацію. Для отримання більш детальної інформації ви можете звернутися до фахівця з супроводу ветеранів, — пояснили у Мінветеранів.

Після отримання направлення  обрати підприємство. 

Це можна зробити, користуючись переліком підприємств, або дашбордом.

Фахівці обраного підприємства знімуть усі заміри та підберуть виріб. 

Отримати виріб

  • зробити примірку протезно-ортопедичного виробу;
  • вас навчатимуть користуватися виробом;
  • надаватимуть рекомендації щодо догляду та експлуатації.

Щоб отримати високофункціональний протез потрібні:

  • висновок, що підтверджує потребу в протезуванні, але якщо є документ, виданий ЛКК або ВЛК до 19.12.2024, отримувати висновок не потрібно; 
  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • витяг із наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми. 

Щоб отримати протез для занять спортом додатково потрібно:

  • лист Міноборони, МВС, Мінветеранів, Мінмолодьспорту про підтвердження участі учасника бойових дій у спортивних заходах та спортивних змаганнях;
  • копії протоколів спортивних заходів чи змагань, якими підтверджується заняття відповідним видом чи видами спорту. 
— Держава покриває витрати на основі граничних цін. Для ветеранів ці суми — збільшені втричі, крім випадків із високофункціональними протезами. Якщо протез коштує дорожче, різницю можна доплатити самостійно або за допомогою інших джерел, — йдеться у роз’ясненні Мінветеранів.

Більш детальний перелік цін: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1003-19#n15 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-22#Text

Безоплатне медичне обстеження

Ветерани та ветеранки мають право на безоплатне медичне обстеження.

За направленням лікаря:

Потрібно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря — він надасть направлення — з таким документом лікування буде безоплатним.

У разі госпіталізації «швидкою»:

Якщо вас доставили до медичного закладу екстрено, медична допомога також буде безкоштовною — направлення не потрібне.

У невідкладному стані:

У разі самостійного звернення до лікарні в критичному стані — допомогу нададуть безоплатно, без направлення.

— В усіх випадках діє Програма медичних гарантій, — зауважили в міністерстві.

Що входить у пакет послуг медичного обстеження? 

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);
  • загальний аналіз сечі, відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла);
  • глюкоза в цільній крові;
  • холестерин загальний.

Швидкі тести: на вагітність, на тропонін, на ВІЛ, на вірусні гепатити В і С, на антиген SARS-CoV-2 тощо.

— Якщо ж пацієнту потрібні інші лабораторні дослідження, сімейний лікар повинен надати електронне направлення, — пояснили в Мінветеранів.

Безоплатно гарантовані такі аналізи:

  • розгорнутий клінічний та біохімічний аналізи крові;
  • морфологічне дослідження клітин крові;
  • група крові і резус-фактор;
  • ліпідний профіль;
  • ревматологічні та гострофазові показники;
  • коагуляційний гемостаз;
  • низка вітамінів (А, В6, В9, В12, Д, Е);
  • глікозильований гемоглобін;
  • 17-КС сечі;
  • кал на приховану кров і гельмінти;
  • дослідження спинномозкової рідини;
  • онкологічні маркери;
  • молекулярно-генетичні дослідження (для діагностики: гепатиту В і С, туберкульозу, новоутворень тощо)
  • вимірювання триптази крові;
  • низка бактеріологічних досліджень (бакпосів з вуха, носа, на стафілокок тощо);
  • імунологічні дослідження для виявлення інфекційних та неінфекційних захворювань;
  • цитологія:
  • гістологія;
  • низка гормональних аналізів (Т3, Т4, ТТГ, інсулін тощо).

Також ветерани та ветеранки мають право на безкоштовні аналізи під час лікування в стаціонарі. Тут направлення не потрібне: 

  • електрокардіографія:
  • отоскопія;
  • пікфлоуметрія/спірометрія;
  • вимірювання гостроти зору.

Якщо у медичному закладі є відповідне обладнання, безоплатними будуть такі обстеження:

  • рентген, в тому числі компʼютерна томографія;
  • МРТ;
  • сцинтиграфія;
  • гастроскопія;
  • дуоденоскопія;
  • ректороманоскопія;
  • колоноскопія;
  • цистоскопія;
  • артроскопія;
  • гістероскопія;
  • бронхоскопія;
  • кольпоскопія;
  • електрокардіографія (ЕКГ);
  • електроенцефалографія (ЕЕГ);
  • спірографія;
  • холтерівське моніторування;
  • низка офтальмологічних досліджень (офтальмометрія, офтальмоскопія тощо);
  • дослідження слуху (аудіометрія, тимпанометрія тощо).

Дізнатися про заклади, в яких за направленням лікаря можна безкоштовно пройти лабораторні дослідження можна тут — «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій»

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, як ветеранам отримати безоплатне зубопротезування.

Автор: Віктор Крук
