Ветерани можуть отримати безоплатне зуболікування та зубопротезування, протезування й пройти медогляд, — Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів нагадало про можливості отримання безоплатних медичних послуг для ветеранів та ветеранок й про кроки, які для цього потрібно зробити
Ветерани та ветеранки мають право на доступ до низки безоплатних медичних послуг. Зокрема, зуболікування та зубопротезування, протезування та проходження медогляду. Про це розповіли у Міністерстві у справах ветеранів України.
За послугою зуболікування безоплатно доступні:
- первинний огляд;
- рентгенологічні дослідження;
- лікування карієсу та його ускладнень;
- лікування травматичних та нетравматичних ушкоджень зубів;
- відновлення анатомічної форми зубів;
- видалення зубів;
- видалення конкрементів з поверхні зубів;
- шинування зубів;
- знеболення;
- невідкладна медична допомога у разі необхідності;
- безбар’єрний доступ.
До послуги зубопротезування входять:
- обстеження пацієнта;
- діагностика — огляд, рентген, ортопантомографія за показаннями;
- виготовлення та встановлення — металокерамічні, бюгельні, акрилові, нейлонові протези, вкладки;
- лікування — обробка опорних зубів;
- знеболення на всіх етапах;
- корекція, полірування, адаптація до протезів.
- невідкладна допомога у разі необхідності;
- безбар’єрний доступ.
Кроки для отримання зуболікування або зубопротезування:
- Звернутись до стоматолога для зуболікування.
- Взяти у стоматолога направлення на зубопротезування та звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ.
- Написати заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця).
Вартість послуг яку покриває держава:
зуболікування — до 24 952 грн за один зуб.
зубопротезування — до 34 966 грн за один зуб.
— У разі потреби в додатковому лікуванні, ветеран або ветеранка можуть звернутися повторно — і держава знову покриє вартість послуг, — зазначили у міністерстві.
Послуги зубопротезування доступні у 45 медзакладах України, що мають договір із НСЗУ за цим напрямом (переглянути, де вони знаходяться можна на онлайн-мапі)
Безоплатне протезування ветеранів і ветеранок
Ветерани та ветеранки можуть скористатись державною програмою безоплатного протезування.
Кроки для отримання протезування:
Отримати висновок одної з трьох комісій:
- мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК);
- експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;
- лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);
- військово-лікарської комісії (ВЛК).
Подати заяву на протезування:
- через Соціальний портал Мінсоцполітики, усі дані підтягнуться автоматично — посилання.
- у ЦНАПі.
- у територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю — посилання.
- онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю ek-cbi.msp.gov.ua — у цьому ж кабінеті згодом зʼявиться направлення на протезування.
- до управління з питань соціального захисту населення територіальної громади.
- до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
— Заяву можна подати незалежно від місця проживання — особисто, через працівника Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю або через соціального працівника закладу, де ви проходите лікування чи реабілітацію. Для отримання більш детальної інформації ви можете звернутися до фахівця з супроводу ветеранів, — пояснили у Мінветеранів.
Після отримання направлення — обрати підприємство.
Це можна зробити, користуючись переліком підприємств, або дашбордом.
Фахівці обраного підприємства знімуть усі заміри та підберуть виріб.
Отримати виріб
- зробити примірку протезно-ортопедичного виробу;
- вас навчатимуть користуватися виробом;
- надаватимуть рекомендації щодо догляду та експлуатації.
Щоб отримати високофункціональний протез потрібні:
- висновок, що підтверджує потребу в протезуванні, але якщо є документ, виданий ЛКК або ВЛК до 19.12.2024, отримувати висновок не потрібно;
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- витяг із наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми.
Щоб отримати протез для занять спортом додатково потрібно:
- лист Міноборони, МВС, Мінветеранів, Мінмолодьспорту про підтвердження участі учасника бойових дій у спортивних заходах та спортивних змаганнях;
- копії протоколів спортивних заходів чи змагань, якими підтверджується заняття відповідним видом чи видами спорту.
— Держава покриває витрати на основі граничних цін. Для ветеранів ці суми — збільшені втричі, крім випадків із високофункціональними протезами. Якщо протез коштує дорожче, різницю можна доплатити самостійно або за допомогою інших джерел, — йдеться у роз’ясненні Мінветеранів.
Більш детальний перелік цін: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1003-19#n15 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-22#Text
Безоплатне медичне обстеження
Ветерани та ветеранки мають право на безоплатне медичне обстеження.
За направленням лікаря:
Потрібно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря — він надасть направлення — з таким документом лікування буде безоплатним.
У разі госпіталізації «швидкою»:
Якщо вас доставили до медичного закладу екстрено, медична допомога також буде безкоштовною — направлення не потрібне.
У невідкладному стані:
У разі самостійного звернення до лікарні в критичному стані — допомогу нададуть безоплатно, без направлення.
— В усіх випадках діє Програма медичних гарантій, — зауважили в міністерстві.
Що входить у пакет послуг медичного обстеження?
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);
- загальний аналіз сечі, відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла);
- глюкоза в цільній крові;
- холестерин загальний.
Швидкі тести: на вагітність, на тропонін, на ВІЛ, на вірусні гепатити В і С, на антиген SARS-CoV-2 тощо.
— Якщо ж пацієнту потрібні інші лабораторні дослідження, сімейний лікар повинен надати електронне направлення, — пояснили в Мінветеранів.
Безоплатно гарантовані такі аналізи:
- розгорнутий клінічний та біохімічний аналізи крові;
- морфологічне дослідження клітин крові;
- група крові і резус-фактор;
- ліпідний профіль;
- ревматологічні та гострофазові показники;
- коагуляційний гемостаз;
- низка вітамінів (А, В6, В9, В12, Д, Е);
- глікозильований гемоглобін;
- 17-КС сечі;
- кал на приховану кров і гельмінти;
- дослідження спинномозкової рідини;
- онкологічні маркери;
- молекулярно-генетичні дослідження (для діагностики: гепатиту В і С, туберкульозу, новоутворень тощо)
- вимірювання триптази крові;
- низка бактеріологічних досліджень (бакпосів з вуха, носа, на стафілокок тощо);
- імунологічні дослідження для виявлення інфекційних та неінфекційних захворювань;
- цитологія:
- гістологія;
- низка гормональних аналізів (Т3, Т4, ТТГ, інсулін тощо).
Також ветерани та ветеранки мають право на безкоштовні аналізи під час лікування в стаціонарі. Тут направлення не потрібне:
- електрокардіографія:
- отоскопія;
- пікфлоуметрія/спірометрія;
- вимірювання гостроти зору.
Якщо у медичному закладі є відповідне обладнання, безоплатними будуть такі обстеження:
- рентген, в тому числі компʼютерна томографія;
- МРТ;
- сцинтиграфія;
- гастроскопія;
- дуоденоскопія;
- ректороманоскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- артроскопія;
- гістероскопія;
- бронхоскопія;
- кольпоскопія;
- електрокардіографія (ЕКГ);
- електроенцефалографія (ЕЕГ);
- спірографія;
- холтерівське моніторування;
- низка офтальмологічних досліджень (офтальмометрія, офтальмоскопія тощо);
- дослідження слуху (аудіометрія, тимпанометрія тощо).
Дізнатися про заклади, в яких за направленням лікаря можна безкоштовно пройти лабораторні дослідження можна тут — «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій»
