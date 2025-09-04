Рада підтримала повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини в умовах військового стану

Метою змін є вдосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства у частині застосування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння вказаної категорії кримінальних правопорушень
У четвер, 4-го вересня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 13260 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби. Він фактично повертає обов’язковість притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини.
Законопроєкт підтримало 277 парламентарів при 226 необхідних для його прийняття. У разі його ухвалення в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму.
У законопроєкті пропонується:
Як зазначено у пояснювальній записці, метою прийняття цього законопроєкту є «вдосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства у частині застосування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння вказаної категорії кримінальних правопорушень».
Його ініціатори зазначають, що «існує нагальна потреба в удосконалені підстави кримінального законодавства для застосування звільнення від кримінальної відповідальності до осіб, які добровільно та у строки встановлені законом прибули до відповідних військових частин… та вже були поновлені командирами на військовій службі».
Це необхідно також «для забезпечення ефективного вирішення судом питань про звільнення від кримінальної відповідальності таких військовослужбовців», що потребує «уточнення механізм досудового розслідування та судового розгляду клопотань про звільнення особи від кримінальної відповідальності, за скоєння кримінального правопорушення, пов’язаного із самовільним залишенням військової частини або місця служби».
Нагадаємо, до 30 серпня діяв спрощений механізм повернення на військову службу із СЗЧ, зокрема через застосунок «Армія+», для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину до 10 травня цього року.
Майже 30 тисяч військових, які самовільно залишили частини, вже повернулися на службу
Як нещодавно повідомляли в ДБР, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, до війська повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.
Раніше ми писали, що військові, які пішли у СЗЧ, можуть добровільно повернутися на службу до 30 серпня — Верховна Рада ухвалила законопроєкт.
