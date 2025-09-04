ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

Рада підтримала повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини в умовах військового стану

Сьогодні, 15:05

 

Метою змін є вдосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства у частині застосування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння вказаної категорії кримінальних правопорушень

У четвер, 4-го вересня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 13260 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби. Він фактично повертає обов’язковість притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини.

Законопроєкт підтримало 277 парламентарів при 226 необхідних для його прийняття. У разі його ухвалення в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму.

У законопроєкті пропонується:

  • виключити ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, якою передбачено, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 «Самовільне залишення військової частини або місця служби», 408 «Дезертирство» може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби;
  • доповнити розділ ІІ прикінцевих та перехідних положень ККУ п. 24, яким передбачити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 407, 408 Кримінально кодексу України, та хочуть повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу та несуть її;
  • у ст. 286 КПК «Порядок звільнення від кримінальної відповідальності» та ст. 287 КПК «Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності»
  • виключити норму про те, що у разі наявності підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, прокурор або суд повинен отримати письмову згоду командира (начальника) військової частини про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним або обвинуваченим, а доповнено нормою, що «до клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності».
  • розділ XІ «Перехідні положення» КПК доповнений новим п. 20-10, яким врегулювати умови та порядок звільнення військовослужбовців ЗСУ від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою прийняття цього законопроєкту є «вдосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства у частині застосування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння вказаної категорії кримінальних правопорушень».

— На цей час з’явилась певна кількість військовослужбовців, які добровільно та у строки встановлені законом прибули до відповідних військових частин (місць проходження військової служби) та були поновлені командирами на військовій службі, з честю продовжують нести військову службу із захисту нашої країни. Проте вони не у повній мірі можуть скористатися наявною у ККУ підставою для звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення, пов’язаного із самовільним залишенням військової частини… оскільки не можуть надати до суду письмову згоду командира (начальника) військової частини на поновлення та продовження проходження такою особою військової служби, так як військовослужбовець вже поновлений на військовій службі та несе її, — йдеться в обґрунтуванні необхідності прийняття цього законопроєкту.

Його ініціатори зазначають, що «існує нагальна потреба в удосконалені підстави кримінального законодавства для застосування звільнення від кримінальної відповідальності до осіб, які добровільно та у строки встановлені законом прибули до відповідних військових частин… та вже були поновлені командирами на військовій службі».

Це необхідно також «для забезпечення ефективного вирішення судом питань про звільнення від кримінальної відповідальності таких військовослужбовців», що потребує «уточнення механізм досудового розслідування та судового розгляду клопотань про звільнення особи від кримінальної відповідальності, за скоєння кримінального правопорушення, пов’язаного із самовільним залишенням військової частини або місця служби».

Нагадаємо, до 30 серпня діяв спрощений механізм повернення на військову службу із СЗЧ, зокрема через застосунок «Армія+», для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину до 10 травня цього року. 

Майже 30 тисяч військових, які самовільно залишили частини, вже повернулися на службу

Як нещодавно повідомляли в ДБР, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, до війська повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

Раніше ми писали, що військові, які пішли у СЗЧ, можуть добровільно повернутися на службу до 30 серпня — Верховна Рада ухвалила законопроєкт.

Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт СЗЧ кримінальна відповідальність
