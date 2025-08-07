Майже 30 тисяч військових, які самовільно залишили частини, вже повернулися на службу

Спрощений механізм повернення із СЗЧ діє до 30 серпня
До 30-го серпня діє спрощений механізм повернення із СЗЧ. За 8 місяців його дії до війська повернулося понад 29 тисяч українських військовослужбовців з тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ). Таку статистику навів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв’ю для Interfax-Ukraine.
Він зауважив, що цей правовий механізм спрощеного повернення на службу був розроблений ДБР спільно із військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора. Цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.
Вперше цей механізм був визначений на законодавчому рівні наприкінці 2024 року. Однак, у зв’язку із постійним притоком бажаючих повернутися на службу, порядок реалізації цих норм оновлювався іншими законодавчими актами.
8 травня 2025 року Президент України підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.
Чинний порядок також поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений.
Про Алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства можна почитати за посиланням.
