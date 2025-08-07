Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

Майже 30 тисяч військових, які самовільно залишили частини, вже повернулися на службу

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 188

 

Спрощений механізм повернення із СЗЧ діє до 30 серпня

До 30-го серпня діє спрощений механізм повернення із СЗЧ. За 8 місяців його дії до війська повернулося понад 29 тисяч українських військовослужбовців з тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ). Таку статистику навів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв’ю для Interfax-Ukraine.

— Завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців, — сказав директор ДБР.

Він зауважив, що цей правовий механізм спрощеного повернення на службу був розроблений ДБР спільно із військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора. Цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Вперше цей механізм був визначений на законодавчому рівні наприкінці 2024 року. Однак, у зв’язку із постійним притоком бажаючих повернутися на службу, порядок реалізації цих норм оновлювався іншими законодавчими актами.

8 травня 2025 року Президент України підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

Чинний порядок також поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений.

— Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива — він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР, чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 19 військових частин із затвердженого Генеральним штабом списку, або до однієї з 15 рот резерву Нацгвардії, — йдеться у повідомленні.

Про Алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства можна почитати за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військові, які пішли у СЗЧ, можуть добровільно повернутися на службу до 30 серпня - Верховна Рада ухвалила законопроєкт.

 

Автор: Віктор Крук
