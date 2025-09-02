Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про основи державної ветеранської політики

Законопроєкт визначає основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів та ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії РФ проти України
Наприкінці серпня Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт № 13696 «Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України».
Документ має на меті закріпити на законодавчому рівні цілі, завдання та принципи державної ветеранської політики, визначити правовий статус ветеранів і ветеранок, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Законопроєкт передбачає види підтримки, які держава гарантує цим категоріям громадян для забезпечення їх гідного життя та суспільної поваги.
Обґрунтовуючи необхідність прийняття нового закону, у пояснювальній записці нагадують, що єдиним законодавчим актом, який визначає статус таких осіб та гарантії їх соціального захисту залишається Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», прийнятий ще у 1993 році. За цей час до нього було внесено майже 100 точкових змін та доповнень. Однак, дотепер не відбулося системного перегляду підходів до ветеранської політики.
Законопроєкт розробило Мінветеранів у тісній співпраці з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, громадськими ветеранськими організаціями та міжнародними партнерами.
Серед його ключових положень:
Особи, які до набрання чинності цим законом набули статусу ветеранів війни продовжують користуватися визначеними законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пільгами. Заміни відповідного посвідчення їм не потрібна.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що уряд спростив надання послуг захисникам України та їхнім родинам.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.