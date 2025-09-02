Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про основи державної ветеранської політики

Вчора, 22:00 Переглядів: 118

Законопроєкт визначає основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів та ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії РФ проти України

Наприкінці серпня Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт № 13696 «Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України».

Документ має на меті закріпити на законодавчому рівні цілі, завдання та принципи державної ветеранської політики, визначити правовий статус ветеранів і ветеранок, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Законопроєкт передбачає види підтримки, які держава гарантує цим категоріям громадян для забезпечення їх гідного життя та суспільної поваги.

Обґрунтовуючи необхідність прийняття нового закону, у пояснювальній записці нагадують, що єдиним законодавчим актом, який визначає статус таких осіб та гарантії їх соціального захисту залишається Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», прийнятий ще у 1993 році. За цей час до нього було внесено майже 100 точкових змін та доповнень. Однак, дотепер не відбулося системного перегляду підходів до ветеранської політики.

— Наразі у державі відсутній законодавчий акт, який визначає засади державної ветеранської політики відповідно до сучасних підходів публічного врядування. До того ж потреби осіб, які набули статус ветерана війни до 2014 року, і тих, хто боронив і нині боронить Україну від російської агресії, є відмінними. Тому, існує необхідність глибокого та чіткого перегляду гарантій та пільг для Захисників та Захисниць України, частина з яких є формальними та не відповідають потребам сучасних Захисників та Захисниць України, - зазначають у пояснювальній записці до законопроєкту № 13696.

Законопроєкт розробило Мінветеранів у тісній співпраці з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, громадськими ветеранськими організаціями та міжнародними партнерами.

Серед його ключових положень:

визначення мети, завдань та принципів державної ветеранської політики;

окреслення відповідальності та повноважень органів влади у сфері її формування та реалізації;

створення національної системи моніторингу та прогнозування у сфері державної ветеранської політики;

унормування поняття та змісту статусів ветеранів, членів їхніх сімей та сімей загиблих воїнів;

визначення документа, що підтверджує статус ветерана/ветеранки, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України;

визначення підстави для відмови у наданні статусу та позбавлення права на державну підтримку ветеранів/ветеранок, членів сім’ї загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України;

забезпечення державної підтримки та гарантій у сферах охорони здоров’я, спорту, освіти, працевлаштування, соціального захисту, житлових прав, а також розвиток ветеранського підприємництва;

увічнення пам’яті загиблих Захисників та створення ветеранських просторів;

визначення механізмів міжнародного співробітництва у сфері ветеранської політики та фінансового забезпечення.

Особи, які до набрання чинності цим законом набули статусу ветеранів війни продовжують користуватися визначеними законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пільгами. Заміни відповідного посвідчення їм не потрібна.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що уряд спростив надання послуг захисникам України та їхнім родинам.