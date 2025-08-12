В Україні встановили ліміти на полювання у сезон 2025–2026

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України затвердило ліміти та добові норми добування дичини на мисливський сезон 2025–2026 років. Відповідний наказ оприлюднила Державна екологічна інспекція Поліського округу.
Користувачі мисливських угідь можуть встановлювати додаткові обмеження щодо строків, місць та норм полювання у межах своїх територій.
Начальник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський наголосив, що обмеження полювання під час воєнного стану сприяло зростанню популяцій диких тварин. Він підкреслив, що полювання має виконувати природоохоронну функцію, регулюючи чисельність тварин та запобігаючи поширенню хвороб, а не бути лише розвагою.
У відомстві закликають мисливців дотримуватись встановлених правил. Порушення тягне адміністративну або кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, на період дії воєнного стану в Полтавській області заборонене полювання та відвідування лісів.
