Деяким українцям у 2025 році призупинять пільги на комуналку: з якого часу та кого це стосується

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 105

Зміни у правилах надання пільг на комунальні послуги змінилися з 1-го січня, але пільги для більшості з визначених категорій громадян призупинять після закінчення опалювального сезону

З 1-го січня 2025 року в Україні змінилися правила надання пільг на оплату комуналки. Якщо раніше деякі категорії громадян отримували пільги незалежно від доходу, то тепер будуть враховувати середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 6 місяців.

В останній день минулого року Кабмін ухвалив постанову № 1553, яка внесла зміни до «Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», затвердженого постановою КМУ від 4 червня 2015 року № 389.

Відповідно до цих змін, пільги деяким категорія громадян, які мають на них право, у 2025 році надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн — ред.).

Кого торкнуться ці зміни

Цього року пільги з урахуванням доходу надаватимуться таким категоріям:

реабілітованим особам, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій;

дружинам (чоловікам) померлих через Чорнобильську катастрофу або опікунам дітей померлих;

дружинам (чоловікам) померлих громадян, чия смерть пов’язана з ліквідацією інших ядерних аварій або ядерними випробуваннями;

особам, які отримали інвалідність під час проходження військової служби;

батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших подібних структур, а також вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів;

колишнім неповнолітнім та малолітнім в’язням концтаборів, гетто, а також дітям, які там народилися;

депортованим особам, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Виняток зроблений для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, — їхні пільги залишаються без змін.

З якого часу застосовуються обмеження

У постанові Кабміну № 1553 визначено, що ці зміни застосовуються з 1-го січня 2025 року для тих осіб, які звертаються за призначенням пільг. А для тих, хто їх вже отримував станом на 31 грудня 2024 року сукупний дохід сім’ї при наданні пільг буде враховуватися після закінчення опалювального сезону 2024/2025 року.

Варто зазначити, що ці зміни стосуються порядку надання пільг тільки у 2025 році.

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