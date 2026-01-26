ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Патрульні у Кременчуці зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 104

 

Учора на вулиці Сержанта Мельничука патрульні виявили у чоловіка два пакетики з речовинами, схожими на наркотичні

Учора, 25 січня, патрульні зупинили автомобіль Skoda, який проїхав на заборонний сигнал світлофора. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, під час поверхневої перевірки автівки виявили речовини, схожі на наркотичні. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Інший випадок стався на вулиці Сержанта Мельничука. Під час відпрацювання виклику екіпаж роти ТОР виявив у чоловіка два пакетики з речовинами, ймовірно наркотичними.

— Ми склали відповідні адміністративні матеріали. У кожному з випадків на місце події прибула слідчо-оперативна група для надання правової кваліфікації, — зазначено у повідомленні.

У патрульній поліції закликають, якщо вам відома інформація про осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, телефонуйте на номери 102, 112 або скористайтеся анонімним чат-ботом поліції.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 19 водіїв з ознаками сп’яніння.

На минулому тижні патрульні зупинили у Кременчуці водія, рівень алкоголю в якого у 17 разів перевищував норму! Навіть алкотестер «Драгер» не зміг визначити цей рівень, бо не спроєктований на таке.

Раніше ми писали, що патрульні виявили у Кременчуці п’яного водія, рівень алкоголю в якого у 12 разів перевищував норму.

Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
Вверх