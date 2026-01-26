Відновили роботу Лінії психологічної підтримки для чоловіків 2345

Відновили роботу Лінії психологічної підтримки для чоловіків 2345. Психологи(-ні) лінії консультують щодо контролю гніву, побудови стосунків з близькими, надають підтримку в переживанні втрати, боротьбі з тривожністю та депресією. Також можна звертатися з питань домашнього насильства. У разі потреби фахівці(-чині) перенаправляють до інших профільних служб.

Якщо відчуваєте тривогу, апатію чи роздратування, не можете знайти вихід зі складної ситуації, порозумітися з близькими, потребуєте допомоги в боротьбі із залежностями та не наважуєтеся на особистий прийом, — телефонуйте з мобільного на безкоштовний номер 2345 або пишіть у Telegram.

Лінія працює конфіденційно та анонімно. Доступна щодня з 14.00 до 6.00. Також проєкт представлений у соцмережах Facebook та Instagram.

Лінія довела свою ефективність — майже 25 000 чоловіків отримали підтримку за попередній період роботи. Через повномасштабне воєнне вторгнення росії потреба в ній зросла: люди постійно перебувають у стресі, що впливає і на їхній психологічний стан, і на стосунки з близькими. У 2022 році в Україні провели опитування та виявили, що через гендерні стереотипи та упередження більшість чоловіків ніколи не зверталися по допомогу. Результати показали, що 68% респондентів переживають стрес. Водночас 80% зазначили, що не мають звертатися по психологічну підтримку й повинні самостійно долати свої переживання.

Нагадаэмо, що психологічну допомогу ветерани і ветеранки можуть отримати як через програми Національної служби здоров'я України, так і в межах проєктів, які реалізовують громадські організації, фонди та інші надавачі послуг. Також Захисників і Захисниць послугами психологів забезпечує Міністерство у справах ветеранів — для цього створений реєстр, де можна знайти фахівця.










