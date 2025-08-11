Олена Шуляк
Психологічна допомога для ветеранів — як отримати

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 300

Всі витрати на психологічну підтримку захисників і захисниць бере на себе Мінветеранів

Психологічну допомогу ветерани і ветеранки можуть отримати як через програми Національної служби здоров’я України, так і в межах проєктів, які реалізовують громадські організації, фонди та інші надавачі послуг. Також Захисників і Захисниць послугами психологів забезпечує Міністерство у справах ветеранів — для цього створений реєстр, де можна знайти фахівця. Про це розповіли в Мінветеранів

Щоб скористатися можливістю: 

  • отримати психологічну допомогу можна за направленням сімейного лікаря в державних і комунальних медичних закладах, у центрах психічного здоров’я та реабілітації. Тут передбачені індивідуальні або групові консультації з психологом, психотерапія, а за потреби — консультація психіатра та медикаментозна підтримка.
  • обравши фахівця з реєстру постачальників послуг з психологічної реабілітації для ветеранів і ветеранок та членів їхніх сімей. Звернутися до цих фахівців можна самостійно або через сімейного лікаря.

Оплату їхніх послуг бере на себе Міністерство у справах ветеранів. 

Нагадаємо, що 2 липня у Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота», який надає понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо.


Кременчук отримає 63,7 млн грн на будівництво ветеранського простору: проєкт стартує з державної субвенції

Автор: Мирослава Українська
