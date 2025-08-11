Психологічна допомога для ветеранів — як отримати

Психологічну допомогу ветерани і ветеранки можуть отримати як через програми Національної служби здоров’я України, так і в межах проєктів, які реалізовують громадські організації, фонди та інші надавачі послуг. Також Захисників і Захисниць послугами психологів забезпечує Міністерство у справах ветеранів — для цього створений реєстр, де можна знайти фахівця. Про це розповіли в Мінветеранів
Щоб скористатися можливістю:
Оплату їхніх послуг бере на себе Міністерство у справах ветеранів.
Нагадаємо, що 2 липня у Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота», який надає понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо.
