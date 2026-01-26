Повернувся з Польщі, щоб стати на захист України: історія про сержанта, який пройшов фронт та опинився у ТЦК в Глобиному

Сержант з позивним «Парацельс» за освітою вчитель біології та хімії. Йому 51 рік, а родом він з міста Глобине, що на Полтавщині. Після інституту 10 років працював у школі за фахом. Згодом звільнився й пішов працювати за своїм фахом на виробництво — у лабораторіях підприємств із перероблення сільськогосподарської продукції, а згодом керував такою лабораторією.

У 2020 році через проблеми зі здоров’ям звільнився, переніс складну операцію, а після відновлення виїхав до Польщі. Там майже два роки працював за фахом, отримав карту побуту. Та у березні 2022 року повернувся в Україну.

Про бойовий шлях сержанта з Глобинщини повідомила група комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП.

— Ну як я міг залишитися там? Велика війна в моїй країні, тут мої діти, мої батьки, ще мама була жива. Повернувся, пішов у ТЦК. Мене не взяли: обмежено придатний після операції, строкову не служив, військову кафедру не проходив, досвіду не мав. Пройшов ВЛК і отримав відповідь, щоб чекав удома, мій час ще прийде. І він прийшов: мені зателефонували, 26 січня 2023 року я прибув з речами та був мобілізований, — розповів сержант.

Він був зарахований до лав 32 окремої механізованої бригади, яка тоді тільки формувалася. Потрапив до самохідного артилерійського дивізіону бригади. Після базової та фахової військової підготовки й бойового злагодження підрозділ направили на Сватівський напрямок.

— На САУ в нас було п’ять членів екіпажу: командир гармати, старший навідник, механік-водій і два номери обслуги. Один — всередині, замковий, який безпосередньо заряджає. Другий — заряджаючий із ґрунту, перебуває зовні, коли інтенсивний бій, допомагає підносити снаряди та подавати заряджаючому. Я був заряджаючим з ґрунту. Це в принципі фізично важко, а у дні інтенсивної бойової роботи працювати треба було максимально швидко, — згадує Андрій.

Він пояснив, що «працювали» із закритих вогневих позицій. На бойові чергування виїжджали тиждень через тиждень, жили в бліндажах, готові будь-якої миті виконати команду «до бою». Бувало, за день вистрілювали до 100 снарядів.

— Коли в підрозділі обирали позивні, я взяв собі псевдо «Парацельс». Це видатний лікар епохи Відродження, якого називають першим професором хімії від створення світу. З огляду на мій цивільний фах, ніхто не заперечував, — пояснив Андрій значення свого позивного.

У серпні підрозділ перекинули на Куп’янський напрямок, на якому воювали майже 9 місяців. Звідти у грудні 2023 року Андрія за рішенням командування відібрали на медичну підготовку. Парацельс пройшов місячні курси і повернувся до свого ж підрозділу, але вже на посаду бойового медика.

Тепер до його обов’язків додалася відповідальність за здоров’я побратимів. Виїжджав на позиції разом зі своєю батареєю, тільки з собою тепер брав ще великий медичний рюкзак. За необхідності — надавав першу медичну допомогу.

— Посада бойового медика передбачає ж не тільки надання екстреної допомоги при пораненнях, а ще і лікування соматичних хворих. Люди ж хворіли і зверталися, я не мав права їх підвести. Якщо складне щось, консультувався з лікарем по рації. Якщо були поранення, надавав першу допомогу та організовував евакуацію, — розповів сержант.

«Парацельс» згадує, як одного разу противник таки вцілив в їх самохідну артилерійську установку (САУ). Через затримку з боєприпасами позиція залишалася відкритою довше, ніж планували, і росіяни навели ударний дрон.

Він першим помітив апарат у повітрі, попередив екіпаж по рації, намагався збити БпЛА зі стрілецької зброї. Та за кілька секунд стало зрозуміло, що це не звичайний квадрокоптер, а «Ланцет». Екіпаж встиг сховатися в укриття, перш ніж дрон уразив позицію кумулятивним боєприпасом. САУ зазнала серйозних пошкоджень, відбулася вторинна детонація, але всі військовослужбовці, хоч і отримали контузії, залишилися живими.

Іншим разом їх батареї пощастило менше. Тоді БпЛА Zala поцілив у будиночок, де перебували військові. Андрій з товаришем встигли впасти на підлогу, а старший офіцер батареї дістав поранення металевою кулькою в коліно. Їх автомобіль був розбитий вибухом, тож довелося викликати евакуацію по рації.

2024 рік на фронті запам’ятався сержанту стрімкими переміщеннями їх підрозділу на різні напрямки — у травні вони воювали разом з прикордонниками на Сумщині, у липні їх перекинули на Торецький напрямок, а восени вже захищали Гуляйпільський напрямок на Запоріжжі.

— У нас постійно були ротації. Я порахував, що там у мене була 11-та хата, в якій ми облаштовували пункт тимчасового розташування в районі зосередження, за два роки служби в цьому підрозділі. Безпосередньо на позиціях ми крайні рази по 2-3 тижні стояли, а потім поверталися на тиждень у хатку відпочити, — розповів сержант.

У листопаді 2024 року Андрія направили на ВЛК, яка надала висновок про обмежену придатність до проходження військової служби. Його перевели на посаду командира відділення в окремий інженерний батальйон.

Окрім командирських обов’язків, відповідав за заготівлю лісу та його відправку для зведення фортифікацій у зони проведення бойових дій. Доводилося багато працювати фізично, бо людей вкрай не вистачало.

Фізичні перевантаження згодом призвели до різкого погіршення здоров’я «Парацельса» — він вже майже не міг ходити через проблеми з хребтом. Тож 2025 рік зустрів у лікарні. Поки був на тривалому лікуванні, дізнався, що з його батальйону формують бойовий підрозділ.

— Мені сказали шукати переведення, як і іншим, хто мав серйозні обмеження за станом здоров’я. Я зателефонував у ТЦК в Глобиному і спитав, чи можна перевестися. Після смерті мами залишився батько в дуже поважному віці. А молодший брат служить у морській піхоті. Мій рапорт про переведення був підписаний і з червня 2025 року я був зарахований до штату Другого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП, — розповів сержант.

Зараз Андрій — штаб-сержант 3 категорії відділу цивільно-військового співробітництва. Його завдання — налагодження взаємодії між ТЦК та СП і цивільними: громадянами, органами влади та місцевого самоврядування, громадами. Зокрема, він бере участь у сповіщенні рідних про загибель, полон або зникнення безвісти військовослужбовців, організації поховань полеглих воїнів.

Сержант зізнається, що ця робота для нього емоційно дуже важка. Водночас він розуміє, що вона дуже важлива, тож намагається виконувати її максимально по-людськи, ставитися до людей зі співчуттям.

Водночас Андрій помічає, що за інформаційним шумом та гучними гаслами люди все частіше гублять відчуття реальності війни. У соцмережах та блогах поширюються прості й зручні цивільним виправдання — про «війну для бідних», втечу еліт та чужу відповідальність. Сприймає їх саме як самовиправдання тих, хто розповсюджує ці наративи.

— Я теж хочу жити, побачити майбутніх онуків. Але розумію, щоб жити — треба боротися. Бо росія прийшла сюди не за територіями, а щоб знищити нас до останнього українця. Колись я був цивільним і не думав, що війна стане моєю справою. Та в перші дні російського вторгнення, побачивши їх звірства над мирним населенням я зрозумів, що інших варіантів немає, окрім боротьби. Свідомість і національна ідея — це не коли під гімн кладуть руку на серце. Важливо, щоб у цьому серці була Україна — не раз на свято, а щодня, у виборі й відповідальності. Страшно всім, і це нормально. Але якщо кожен не працюватиме на своєму місці задля захисту і Перемоги, ворог прийде сюди — до наших домівок, родин і дітей. Тому треба брати волю в кулак в разом робити все необхідне, щоб Україна залишилась Україною, — емоційно підсумував свою розповідь сержант.

Свої заклики про необхідність боротьби з ворогом та захисту України родина Андрія підтверджує не словом, а ділом: усі військовозобов’язані чоловіки в його родині долучилися до ЗСУ. Окрім самого «Парацельса» та його молодшого брата, на захист України став ще їхній двоюрідний брат, який воював у лавах механізованої бригади. Він зник безвісти на Курщині. Родина сподівається на його повернення.