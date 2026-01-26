Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 19 водіїв з ознаками сп’яніння

Ще 16 осіб патрульні затримали за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 19 по 25 січня):

опрацювали 320 викликів від громадян;

затримали 16 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 19 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 548 адміністративних матеріалів, із яких 540 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати

Нагадаємо, на минулому тижні патрульні зупинили у Кременчуці водія, рівень алкоголю в якого у 17 разів перевищував норму! Навіть алкотестер «Драгер» не зміг визначити цей рівень, бо не спроєктований на таке.

Раніше ми писали, що патрульні виявили у Кременчуці п’яного водія, рівень алкоголю в якого у 12 разів перевищував норму.

Ми також розповідали, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення ПДР та за яких умов він зменшується удвічі.