Кременчуцький фотограф Олександр Попенко звертається по допомогу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 294

Закинути гроші на лікування можна на карту 5355 28005533 4468

Кременчуцький фотограф Олександр Попенко наразі проходить лікування в одній з лікарень.

— Четвертий раз лежу в лікарні з цукровим діабетом і на інсуліні. А ще мені ампутували мізинець на правій руці.

Олександр був мобілізований у 2025 році. У вересні чоловіка вивели поза штат частини, через що в нього відсутні гроші на лікування.

Фотограф звертається по допомогу до всіх небайдужих кременчуківців.

— Буду вдячний за будь-яку допомогу, — написав він.

